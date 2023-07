Le FMI revoit à la hausse ses prévisions de croissance mondiale pour 2023

Il y a du mieux. Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse des prévisions de croissance pour 2023 lors de la mise à jour d’été de ses projections. Dorénavant, l’institution attend une progression du produit intérieur brut (PIB) mondial de 3% en 2023, contre 2,8% lors de sa dernière prévision élaborée en avril dernier.

Ce chiffre reste cependant en dessous de sa moyenne de long terme de 3,8%, et de la croissance de 3,5% observée en 2022. La hausse des taux directeurs des banques centrales pour lutter contre l’inflation continuant de peser sur l’activité économique, précise le FMI. Pour 2024, les prévisions restent identiques à celles d’avril, avec une croissance du PIB attendue de 3%. Le FMI n’a pas revu ses prévisions d’inflation, qui, après une moyenne mondiale de 8,7% en 2022, pourrait atteindre 6,8% en 2023 et 5,2% en 2024.

Risques élevés

La résolution de l’impasse sur le plafond de la dette aux Etats-Unis et, plus tôt cette année, le calme revenu après les turbulences dans le secteur bancaire américain et suisse ont réduit les risques immédiats d’agitation du secteur financier. «Cela a atténué les risques défavorables pesant sur les perspectives», constate le FMI.

Mais les risques qui pèsent sur l’activité mondiale restent élevés. L’inflation reste haute et pourrait augmenter si de nouveaux chocs se produisaient «notamment ceux résultant d’une intensification de la guerre en Ukraine» ou, concernant les matières premières agricoles, en cas «d'événements météorologiques extrêmes». Le FMI met aussi en garde contre une reprise des turbulences sur le secteur financier ou une panne de la croissance chinoise liée aux problèmes que connaît le pays dans le secteur immobilier.

Les pays avancés ralentissent

Comme souvent, l’activité ne progresse pas au même rythme dans toutes les zones. Pour les économies avancées, le ralentissement attendu en 2023 et 2024 est significatif. La croissance passerait d’un rythme de 2,7% en 2022 à 1,5% cette année, puis baisserait à 1,4% l’année prochaine. Les Etats-Unis devraient éviter une récession, avec une hausse du PIB passant de 2,1% en 2022 à 1,8% en 2023 et 1% en 2024.

Pour la zone euro, la contraction attendue en 2023 est encore plus forte. La croissance passerait de 3,5% en 2022 à seulement 0,9% cette année, avant de remonter à 1,5% en 2024.

Les chiffres sur les pays émergents sont plus solides, avec une croissance de 5,3% prévue cette année et 5% en 2024. Ces prévisions restent cependant soumises à la résistance de la Chine. Le FMI attend, pour ce pays, 5,2% de croissance pour 2023 et 4,5% en 2024. Peut-être avec un coup de pouce du gouvernement chinois pour ne pas faire mentir ces prévisions, même si en 2022, les économies occidentales ont pu limiter les dégâts avec une Chine à la traîne.