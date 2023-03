Le doute s’installe sur les perspectives bénéficiaires des entreprises

Les investisseurs attendaient une révision en baisse des prévisions bénéficiaires pour cette année après la publication des résultats du premier trimestre. En vain. Pas davantage après le deuxième trimestre. Mais désormais, alors que la hausse des coûts devrait avoir commencé à rogner les marges des entreprises et que la récession se profile en Europe mais aussi aux Etats-Unis, la plupart des observateurs sur les marchés s’attendent à ce que les entreprises se montrent plus prudentes et que les analystes ajustent leurs prévisions de résultats.

Pour l’heure, la trajectoire sur les anticipations de bénéfices reste élevée pour cette année en Europe avec une croissance attendue de 17% et aux Etats-Unis où la progression devrait être de 7%. Même si quelques entreprises ont déjà publié leurs résultats pour la période de juillet à septembre, le véritable coup d’envoi sera donné ce vendredi avec les banques américaines. Les entreprises européennes commenceront à publier peu après.

«Jusqu’à présent les marges ont bien tenu, les entreprises ayant conservé un pouvoir de fixation des prix, souligne Frédéric Rollin, conseiller en investissement chez Pictet AM. Mais désormais nous nous attendons à ce qu’il y ait un ajustement à la baisse des prévisions. Nous allons être très attentifs aux perspectives données par les entreprises.» Ce d’autant que certaines entreprises ont déjà lancé des alertes.

Nike a averti que ses résultats seraient affectés cette année par la force du dollar et par les importantes remises sur les prix qui ont dû être concédées pour réduire les stocks. Une difficulté rencontrée ces derniers mois par plusieurs grandes enseignes américaines de la distribution comme Walmart. Le géant des semi-conducteurs AMD a annoncé vendredi un chiffre d’affaires en net repli par rapport à ses prévisions pour le troisième trimestre. Mi-septembre, Fedex avait fait état d’un résultat inférieur aux attentes arguant d’une brusque détérioration des conditions de marché. Cet avertissement est d’autant plus inquiétant qu’il intervient quelques mois seulement après que la direction du géant américain de la livraison de colis se soit montrée confiante sur ses perspectives, relève Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital, pour qui les perspectives de bénéfices sont toujours à des niveaux records, alors que se profile une récession.

Récession bénéficiaire

Pour ce dernier, le marché n’intègre pas totalement le risque d’une chute des bénéfices. Il rappelle que les corrections dans les récessions ont été jusqu’à 30 ou 40% par le passé (plus de 50% dans le cas extrême de la crise financière de 2008 qui avait été avant tout une crise de liquidité), contre un peu plus de 20% jusqu’à présent.

Mais à y regarder de plus près les analystes ont déjà commencé à ajuter leurs prévisions. C’est le cas du troisième trimestre pour les entreprises du S&P 500, relève Michel Menigoz, directeur général et gérant chez Sansoo IS. En l’espace de trois mois, la croissance des bénéfices a été réduite de 11% à 4,6% sur le trimestre par rapport au même trimestre un an plus tôt, à l’inverse des deux premiers trimestres. La croissance faiblit aussi d’un trimestre sur l’autre passant de +11,4% au premier à +8,4% au deuxième. Par ailleurs, la décomposition par secteur montre un poids important du secteur de l’énergie dans la progression bénéficiaire. Hors énergie, les bénéfices du S&P 500 ont déjà commencé à diminuer au deuxième trimestre (-2,1%) et sont attendus en baisse de 1,9% au troisième trimestre. En outre, alors que seuls les secteurs de la communication (-20%) et des utilities (-4%) affichaient des résultats en repli entre mars et juin, au troisième trimestre quatre autres devraient fléchir (consommation de base, finance, santé et technologie).

Risque de surprise à la hausse

Les prévisions de résultats pour les entreprises de la zone euro sont également biaisées par cet effet sectoriel. «Sur 2022, Shell, TotalEnergies, BP, Equinor et Glencore expliquent deux-tiers de la croissance des bénéfices en Europe», note Michel Saugné, responsable de la gestion chez Tocqueville Finance. Une croissance des résultats également dynamisée depuis février par la baisse de l’euro. Michel Saugné estime que la valorisation des actions européennes ne reflète pas la récession à venir, qu’il anticipe longue et forte. Dans ce cas, le PER (price earnings ratio) devrait tomber bien en deçà de 10 fois les bénéfices. Frédéric Rollin juge également que si les valorisations ont déjà bien reculé, une baisse des perspectives de résultats n’est jamais positive pour les actions.

Même si les résultats du troisième trimestre pourraient ne pas être catastrophiques compte tenu de la croissance nominale encore élevée et des attentes revues à la baisse, «les estimations consensuelles d’une croissance des bénéfices par action à un chiffre et d’une expansion des marges en 2023 semblent bien trop élevées», poursuit Emmanuel Cau, stratégiste actions chez Barclays qui note également que les attentes pour le troisième trimestre ont diminué fortement alors que davantage d’entreprises ont lancé des avertissements, ce qui diminue les conditions pour des surprises positives. «Nous doutons que les perspectives soient constructives», ajoute-t-il. Une bonne raison de conserver une approche défensive sur un marché actions qui n’a sans doute pas vu le pire.