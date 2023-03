Le cuivre souffre de la trajectoire du resserrement monétaire

Une confluence de facteurs pèse sur l’offre de cuivre. Les routes reliant trois des principales mines péruviennes sont ainsi bloquées par des manifestants. Le Panama a par ailleurs banni l’exportation du métal rouge, tandis que la deuxième plus grande mine du monde, située en Indonésie, est fermée à la suite d’un glissement de terrain. Au total, près de 5% de l’offre mondiale (20.123 milliers de tonnes) se trouve contrainte. Pas de quoi soutenir les cours pour le moment.

D’une part, la réouverture chinoise tarde à se matérialiser, alors que le pays représente 44% de la demande mondiale en 2022 (12.921 milliers de tonnes). La reprise des infections et le nouvel an lunaire ont pesé sur l’activité, qui devrait repartir au deuxième trimestre. La construction, toutefois, qui représente un tiers de la demande en cuivre, devrait rester à la peine : les volumes construits en 2022 sont à leur plus bas sur quatre ans, or l’activité de construction a été soutenue l’an dernier par l’achèvement de projets à l’arrêt. Les perspectives demeurent donc médiocres, tandis que l’inflation américaine persistante fait craindre un resserrement monétaire plus important qui étoufferait les économies développées. La dynamique sur les marchés peut toutefois vite s’inverser en cas de bonne nouvelle sur la demande, d’autant que les stocks de cuivre demeurent à des niveaux au plus bas depuis presque vingt ans, à 70 milliers de tonnes.

