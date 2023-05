Le crédit corporate se rééquilibre face aux différents risques

Après deux millésimes 2020 et 2021 records à 500 et 430 milliards d’euros, puis en 2022 la pire année depuis 2012 (271 milliards, dont seulement 27 milliards pour les émetteurs notés en catégorie spéculative high yield, HY), les émissions de dettes corporates ont un peu mieux redémarré l’année 2023 malgré la crise bancaire en mars, notamment pour les émetteurs HY.

La perception du risque de crédit au travers des indices de CDS (credit default swaps)

avait explosé entre janvier et septembre 2022 avec la guerre en Ukraine et la remontée des taux : les indices CDS iTraxx Europe et CDS iTraxx-Xover, en chute entre octobre et mars, sont remontés le 15 mars, à 104 et 515 points respectivement, avant de revenir autour de 85 et 450 points. Avec surtout des inquiétudes dans les services, au-delà de sociétés déjà en difficulté : Casino Guichard, Ceconomy, Altice, Adler…

La performance de 2022 avait été très mauvaise, avec -14% pour les obligations corporates notées «investment grade» IG, et -11% pour celles notées HY. Très positifs sur les deux premiers mois grâce à l’appétit retrouvé des investisseurs, les rendements ont beaucoup diminué en mars-avril, notamment pour les obligations notées CCC, plus à risque en cas de récession.

Après un impressionnant démarrage des émissions en provenance des utilities, les émetteurs industriels – dominants depuis deux ans – ont repris le dessus (28% vs 27%), devant les biens de consommation, télécoms et automobile. Les maturités, qui s’étaient raccourcies dans l’attente des dernières hausses des taux courts, se rallongent un peu : 49% entre 5 et 10 ans. La proportion de notations BBB a diminué de 70% à 63% depuis fin février.