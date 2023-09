Le climat des affaires se détériore encore en Allemagne

L’économie allemande reste quelque peu morne, mais les dirigeants d’entreprises entrevoient un petit rebond. L’institut IFO a publié ce 25 septembre son indice du climat des affaires en baisse pour le cinquième mois consécutif, à 85,7 points. Il s’agit du point le plus bas depuis octobre 2022.

Ce chiffre recule en raison de la baisse de la confiance sur la situation actuelle des affaires. Celle-ci est ressortie à 88,7 points pour septembre, contre 89 points en août. Elle est d’ailleurs en baisse dans tous les secteurs, à l’exception des industriels.

A l’inverse, les dirigeants ont retrouvé un peu de confiance en l’avenir. Le sous-indice Ifo Expectations, qui agrège leurs anticipations pour les six mois à venir, est en progression de 0,2 point à 82,9 points. Il est notamment porté par la légère amélioration des perspectives économiques mondiales, qui a donné un regain de confiance aux secteurs davantage tournés vers l’étranger comme l’export et les industriels. De quoi faire dire au président de l’Institut, Clemens Fuest, que «l’économie allemande fait du surplace».

Cette observation est toutefois un euphémisme, puisque l’Allemagne devrait être la seule des grandes économies à enregistrer une baisse de son PIB pour 2023, selon le Fonds monétaire international. Ses dernières projections, qui datent de juillet, évaluent la croissance allemande à -0,3%, bien en-deçà des économies développées, qui devraient en moyenne délivrer une performance de 1,5%.

L’économie allemande est surtout plombée par les perspectives de son secteur de la construction. Le climat des affaires y est au plus bas depuis janvier 2009, et les entreprises anticipent toujours plus une dégradation du business dans les mois à venir. «Les perspectives pour les mois à venir restent profondément pessimistes», note l’Institut dans son rapport.

Le ralentissement, provoqué par la hausse des taux et l’inflation, y est déjà palpable. L’attribution de permis de construire est en chute libre, avec notamment -31,5% pour les immeubles d’appartements en juillet sur un an glissant, selon l’Office des statistiques allemand. Une autre étude de l’Ifo, publiée en juillet, indique par ailleurs que le nombre de maisons à construire devrait chuter de 32% entre 2022 et 2025.

Pour soutenir les constructeurs, le gouvernement allemand compte suspendre pour une durée indéterminée son projet de normes d’isolation des bâtiments. Celle-ci pourrait être reportée à 2025, selon une déclaration du ministre allemand de l’Environnement, Robert Habeck, à Reuters.

Le gouvernement accèderait alors à l’une des principales requêtes des acteurs de la construction, qui estiment que ces normes alourdissent le coût de la construction. Une importation réunion entre ces deux parties doit avoir lieu ce lundi en présence du Chancelier Olaf Scholz pour discuter des difficultés du secteur.

