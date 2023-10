Le climat des affaires retrouve des couleurs au Japon

Les entreprises japonaises sont plus optimistes sur l’état de l’économie domestique que leurs pouvoirs publics. La dernière série de sondages trimestriels sur le climat des affaires, publiée par la Banque du Japon (BoJ) le 2 octobre, est ressortie en hausse sur ses principaux indicateurs. Et au-delà des attentes des observateurs.

Le chiffre le plus emblématique des «Tankan», nom de cette série de sondages, est sans conteste l’indice de confiance des grandes entreprises non manufacturières. Avec un résultat à 21, celui-ci a retrouvé pour la première fois son niveau d’avant 1991, quand l’économie japonaise n’était pas encore tombée dans la déflation. Il montre surtout que le secteur anticipe sur les trois prochains mois une consommation soutenue de la part des ménages japonais, une bonne nouvelle sur le front de la croissance. L’indice de confiance des grands producteurs manufacturiers a lui quasiment doublé à 9, mais part de bien plus bas.

Cette confiance retrouvée se traduit également dans les dépenses d’investissements, qui devraient légèrement progresser à court terme. Les entreprises anticipent aussi une contraction du marché du travail. Dès lors, il ne leur reste plus qu’à augmenter suffisamment les salaires pour signaler aux autorités monétaires qu’elles sont prêtes pour une hausse du taux directeur.

La BoJ a en effet indiqué lors de sa dernière réunion de politique monétaire qu’elle se déciderait sur la base d’une hausse durable des prix et des salaires. Elle devrait entre autres suivre avec attention les négociations entre les syndicats et le patronat, dont dépend la hausse annuelle des salaires au printemps.

Or, si la dernière négociation a débouché sur une très forte revalorisation moyenne de 3,9%, près de la moitié de cette hausse est due à l’ancienneté des salariés. De plus, les profits historiques de fin juin ne se sont pas encore traduits dans les salaires. De quoi donner quelques arguments au Rengo, la puissante «Confédération des syndicats ouvriers japonais», qui démarrera en mars la «lutte du printemps», le nom donné au Japon à ces négociations salariales.

Les taux font pression sur la Bourse et le yen

En attendant ce dénouement, la BoJ a encore du travail pour contrôler la courbe des taux. Le rendement de l’obligation souveraine à dix ans a de nouveau progressé fortement, à 0,775%, ce 2 octobre. Ce record décennal a poussé la BoJ à intervenir avec une opération non programmée de rachats d’obligations souveraines pour ce 4 octobre, pour un montant non divulgué. Depuis fin juillet, la banque centrale suit une nouvelle politique de contrôle de la courbe des taux souverains («yield curve control», YCC) qui lui permet de laisser davantage fluctuer les taux, avec un plafond maximum de 1%.

La hausse des taux souverains durant la séance a complètement effacé les gains du jour sur le Nikkei, qui a initialement bondi de 1,7% à la suite de la publication du Tankan. En fin de journée, il a finalement cédé 0,3%. Le Topix, autre indice important de la Place de Tokyo, a suivi le même mouvement, en concluant sa journée à -0,4%. La devise japonaise a également fait les frais de la baisse des prix des govies. La parité d’un dollar pour 150 yens sera dépassée dans quelques points de base.

A lire aussi: