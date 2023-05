Le Brésil et l’Argentine réactivent le projet d’une monnaie commune

Le Brésil et l’Argentine annonceront cette semaine le début de travaux préparatoires en vue de la création d’une monnaie commune, rapportait dimanche le Financial Times. Le projet, dont la discussion est prévue au cours d’un sommet à Buenos Aires, a pour but de bâtir une monnaie à même de stimuler le commerce régional et de réduire la dépendance au dollar américain, précise le journal, citant des responsables des deux pays. Le Brésil a suggéré que cette monnaie soit baptisée le «sur» (sud). L’idée avait déjà été abordée en 2019 par les responsables politiques des deux pays avant d'être rejetée par la banque centrale du Brésil à l'époque.