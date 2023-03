Les débats au sujet de l'évolution de la politique monétaire résonneront de nouveau dans les salles de marchés la semaine prochaine, alors qu’est attendue une nouvelle série d’indicateurs économiques majeurs des deux côtés de l’Atlantique, ainsi que les «minutes» de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed) américaine. En parallèle, la saison des résultats se poursuivra en Europe, mais s'éteindra outre-Atlantique.

La semaine débutera en l’absence des investisseurs américains, lundi étant un jour férié aux Etats-Unis. De quoi reprendre des forces avant les grands rendez-vous des jours qui suivront.

La zone euro sera à l’honneur mardi, avec les indices PMI de février et l’indicateur avancé ZEW en Allemagne. Mercredi, les investisseurs seront attentifs à une nouvelle estimation du produit intérieur buit (PIB) de l’Allemagne au quatrième trimestre, ainsi qu'à l’indice IFO du climat des affaires outre-Rhin.

En fin de journée, la Fed publiera le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire. Au début du mois, l’institution présidée par Jerome Powell a ralenti le rythme de son resserrement monétaire en optant pour un tour de vis de 25 points de base. Comme de coutume, les opérateurs décortiqueront avec soin la teneur des échanges entre les membres de la banque centrale américaine pour se faire une idée plus précise de la trajectoire future de la politique monétaire.

Selon les analystes d’UBS, la Fed devrait à nouveau relever ses taux de 25 points de base en mars et en mai, avec un risque désormais qu’elle en fasse de même en juin.

L’inflation PCE sous le feu des projecteurs

Dans ce contexte, la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au quatrième trimestre sera surveillée jeudi, avant que les débats montent en intensité vendredi, avec la publication de l’indice PCE, le baromètre préféré de la Fed pour l’inflation, pour janvier. Cet indicateur, mesurant les prix liés aux dépenses de consommation des ménages américains, a limité sa progression à 5% en décembre sur un an, après 5,5% en novembre.

Toute mauvaise surprise sur la hausse des prix risque de créer une importante volatilité sur les marchés, alors que la vigueur du marché de l’emploi et la résilience de l'économie américaine sont autant d’arguments mis en avant par la Fed pour poursuivre son resserrement monétaire.

Dans la zone euro, les discussions sur la politique monétaire seront également alimentées par les chiffres définitifs de l’inflation en janvier, attendus jeudi. Selon une première estimation, l’indice des prix à la consommation a crû de 8,5% sur un an en janvier, après avoir augmenté de 9,2% en décembre.

Dans ce contexte, le marché se montrera particulièrement attentif aux déclarations des ministres des Finances et banquiers centraux du G20 qui se réuniront en Inde à partir de mercredi à l’occasion d’un G20 Finances.

Au chapitre des entreprises, la saison des résultats annuels se poursuivra dans l’Hexagone, avec des groupes de la trempe de Faurecia, Capgemini, Engie et Danone. D’autres noms bien connus seront aussi de la partie, à l’instar de Saint-Gobain, Bouygues et Fnac Darty.

Dans le reste de l’Europe, les banques britanniques HSBC et Lloyds Banking Group publieront elles aussi leurs comptes annuels, tout comme le transporteur aérien IAG, maison mère des compagnies British Airways, Iberia et Vueling notamment, le chimiste BASF et le groupe de communication WPP.

De l’autre côté de l’Atlantique, le bal des résultats touchera à sa fin. Les investisseurs se contenteront ainsi de quelques publications éparses, avec les distributeurs Walmart et Home Depot, et le fabricant de cartes graphiques Nvidia.