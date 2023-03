La semaine prochaine, le marché réagira à l’inflation en zone euro et aux indices PMI

Les marchés seront attentifs la semaine prochaine à l’indice des prix à la consommation dans la zone euro, alors que des données supérieures aux attentes aux Etats-Unis ont accentué les craintes de nouveaux tours de vis monétaires.

L’indice PCE mesurant les prix liés aux dépenses de consommation des ménages américains, l’indicateur préféré de la Réserve fédérale (Fed) pour jauger l’inflation, a augmenté en janvier de 0,6% sur un mois, après 0,2% en décembre. L’inflation de base, qui exclut les prix de l’alimentation et de l'énergie, a également progressé de 0,6%, dépassant les attentes des analystes.

«Ces chiffres démontrent que le processus de désinflation, amorcé il y a quelques mois, sera bien plus chaotique qu’initialement considéré», souligne Christophe Boucher, directeur des investissements d’ABN AMRO Investment Solutions.

Les investisseurs attendent maintenant la première estimation de l’indice des prix à la consommation pour février dans la zone euro. Le chiffre sera publié jeudi par Eurostat, tandis que les estimations pour la France et l’Allemagne sont attendues mardi et mercredi, respectivement.

Comme aux Etats-Unis, c’est l’inflation de base qui sera la plus surveillée. Elle avait atteint en janvier un nouveau plus haut historique, à 5,3% sur un an.

D’autres indicateurs permettront aux investisseurs de prendre le pouls de l'économie européenne, notamment les enquêtes PMI pour le secteur manufacturier (mercredi) et celui des services (vendredi). Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables et les promesses de vente de logements donneront le ton lundi, suivies des ventes des constructeurs automobiles et des dépenses de construction mercredi. Les investisseurs prendront également connaissance des enquêtes ISM pour l’industrie et les services.

Discours attendu d’Isabel Schnabel

Sur le front de la politique monétaire, les marchés suivront plusieurs interventions de membres de la Banque centrale européenne (BCE), notamment l’audition du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, devant l’Assemblée nationale mercredi. Le lendemain, Isabel Schnabel prononcera un discours à Francfort. L'économiste allemande est considérée comme une des voix les plus influentes du conseil des gouverneurs de la BCE. Jeudi également, l’institution publiera le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire.

Les résultats d’entreprises décéléreront la semaine prochaine en Europe, avec comme principaux rendez-vous les publications de Bayer, Lufthansa et AB Inbev. En France, Veolia, CGG, Technip Energies, Neoen ou encore Atos livreront leurs résultats pour l’année écoulée, tandis que Casino publiera son chiffre d’affaires du quatrième trimestre.

De l’autre côté de l’Atlantique, la semaine des entreprises sera marquée par les journées investisseurs organisées par la banque Goldman Sachs mardi et le constructeur de voitures électriques Tesla mercredi.