La réouverture de la Chine ne suffit pas à soutenir l’activité

La Chine reste tributaire du cycle économique mondial, confirment les dernières données d’activité publiées mardi par le bureau national des statistiques local. De fait, «la forte dynamique de reprise de la consommation ne s’est pas encore propagée à l’ensemble de l’activité économique», remarque MUFG.

La production industrielle a accéléré à 5,6% sur un an, contre 3,9% en mars, très en deçà des attentes du marché (10,9%). Sur un mois, l’activité s’est même contractée de 0,5%, contre une progression sur un mois de 0,3% en mars. L’ensemble du secteur industriel a souffert de ce ralentissement, lié à la fois à la faiblesse de la demande extérieure (la croissance des exportations a ralenti de 14,8% en mars à 8,5% en avril) et intérieure. Les importations se sont ainsi effondrées de -1,4% sur un an en mars à -7,9% en avril, alors que le marché tablait sur une légère amélioration.

Autre signe d’une demande en affaiblissement, les investissements dans les actifs tangibles sont en hausse de 4,7% sur un an, en ralentissement par rapport à mars (+5,1%) et sous le consensus, qui attendait 5,7%. Côté immobilier, les investissements se sont modérés de -4,8% sur un an en mars à -13,2% en avril avec l’effondrement continu des mises en chantier, de -26% à -37%.

Causes structurelles

Chômage et ventes au détail ont été les seuls chiffres plus positifs, grâce à une base de comparaison flatteuse, mais ces indicateurs illustrent aussi l’ampleur du ralentissement de l’économie chinoise. Le taux de chômage a baissé à 5,2% en avril (contre un consensus et un taux en mars de 5,3%). Toutefois, le chômage des jeunes a atteint un niveau record de 20,4%, alors même que la période de remise des diplômes universitaires n’a pas commencé. Et si la croissance des ventes au détail a accéléré à 18,4% (10,6% en mars) sur un an, il s’agit toujours d’un chiffre inférieur au consensus (21,9%). En termes mensuels, les ventes au détail ont ralenti à 0,5%, contre 0,8% en mars.

«Les causes profondes de cette reprise décevante semblent de plus en plus structurelles : un état d’esprit focalisé sur le désendettement et une perte plus permanente du dynamisme de l’activité. Plus les décideurs politiques resteront conservateurs en matière de politique à court terme (en particulier sur le soutien fiscal aux ménages), plus ces forces déflationnistes pourraient s’enraciner», estiment les économistes de Société Générale.

Soutien monétaire

Le gouvernement va donc devoir trouver le juste milieu entre soutien à l’activité et dynamique de crédit. Certes, la banque centrale serait légitime à intervenir. «Sans pressions inflationnistes et avec des chiffres de l’activité décevants, Pékin continuera à apporter son soutien» à l’économie, écrit Arjen van Dijkhuizen, économiste principal chez ABN Amro. Le soutien pourrait prendre la forme «d’un assouplissement monétaire plus fragmentaire, prenant la forme de mini-baisses de taux et d’une nouvelle réduction du ratio de réserves obligatoires pour les banques, ainsi que d’un soutien budgétaire ciblé».

Le pays devrait pourtant s’alerter de cette reprise anémique, signal d’une érosion de son modèle de croissance. Un soutien trop ciblé pourrait ne pas suffire. «La Chine a besoin d’investir dans la recherche et développement et de nouvelles infrastructures énergétiques. Ces éléments pourraient offrir un potentiel de croissance future, (sans lesquels) la croissance économique de la Chine pourrait ne pas se maintenir après un bref rebond aux deuxième et troisième trimestres de l’année», résume ING.

Marchés en baisse

Les actifs chinois baissaient légèrement mardi midi. Les indices CSI 300 et Shanghai Composite perdaient respectivement -05% et -0,4%, tandis que l’indice Hang Seng, coté à Hong Kong et plus sensible à la conjoncture internationale, perdait 0,6%. Le yuan s’effritait face au dollar, à 6,965 (-0,2%). A l’inverse, le titre d’Etat à 10 ans se raffermissait, le rendement perdant 0,8 point de base à 2,712%. Signe que le ralentissement de la Chine inquiète au-delà de ses frontières, le baril de Brent retombait à 75 dollars, en baisse de 0,8%.