«La prime de valorisation du marché actions américain par rapport à d’autres régions est proche de niveaux records»

L’Agefi : Comment expliquez-vous votre confiance sur les marchés actions européens ?

Carl Van Nieuwerburgh : Nous sommes conscients des difficultés qui pèsent sur l'économie européenne par rapport à d’autres régions : perspectives cycliques plus faibles en termes absolus, chiffres macroéconomiques nettement plus négatifs par rapport aux attentes... Pourtant, cela semble déjà intégré dans les cours. Le marché des actions européennes sous-performe depuis mai et se situe actuellement à un multiple P/E de seulement 12,3 fois, la valorisation la plus basse des marchés développés, bien en dessous de sa moyenne de long terme de 14,4 fois. Les prévisions de bénéfices ont été revues à la hausse depuis le début de l’année, mais sont restées stables avant les annonces trimestrielles. Nous anticipons une croissance économique et des bénéfices faibles, mais estimons que la valorisation de la région fournit un soutien et sommes convaincus qu’elle baissera peu.

Pourquoi anticipez-vous une consolidation du S&P 500 ?

Cette année, le S&P 500 a été soutenu par des données économiques solides, ainsi que par la surperformance du secteur technologique, qui a rebondi après de faibles performances en 2022, notamment en raison de l’enthousiasme suscité par l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, la valorisation élevée du marché actions américain est à nouveau très remarquable, la prime de valorisation par rapport à d’autres régions étant proche de niveaux records. Compte tenu des taux élevés du dollar, les marchés obligataires devraient continuer d’attirer l’attention des investisseurs. Néanmoins, compte tenu des caractéristiques défensives du marché actions américain, et du statut de valeur refuge du dollar, la correction du marché ne devrait pas être pour tout de suite. Il est même possible que le marché se déprécie en fonction de la croissance des bénéfices en 2024. De plus, la dynamique des bénéfices s’est récemment améliorée pour les entreprises américaines cotées.

