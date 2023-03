La Nouvelle-Zélande a déclaré l’état d’urgence face au cyclone Gabrielle

La Nouvelle-Zélande a déclaré mardi l'état d’urgence nationale, pour la troisième fois seulement de son histoire, alors que le cyclone Gabrielle qui frappe le pays a engendré d’importantes inondations et glissements de terrain, provoquant des évacuations et des coupures d'électricité. Si le pire est passé, a déclaré le ministre en charge des services d’urgence, Kieran McAnulty, de fortes pluies et rafales de vent sont encore redoutées. Les routes ont été fermées, les réseaux de téléphonie mobile sont hors service et certaines villes sont privées d'électricité. Il a été conseillé aux personnes se trouvant dans les zones les plus affectées de rationner l’eau et la nourriture, par crainte d’une pénurie.