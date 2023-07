La croissance américaine résiste plus fortement que prévu

L’hypothèse d’un atterrissage en douceur de l’économie américaine se matérialise un peu plus. La croissance du PIB aux Etats-Unis s’est accélérée au deuxième trimestre 2023, à 2,4% en rythme annualisé, contre 2% pour la période précédente. Ce chiffre a déjoué les pronostics des économistes, qui tablaient sur un taux bien plus modeste de 1,8%.

L’économie américaine est toujours soutenue par une consommation en hausse et par un marché de l’emploi solide. Mais elle a surtout profité, cette fois-ci, des effets des différents plans de réindustrialisation de l’administration Biden et du Congrès, avec un bond des investissements privés dans les usines et les infrastructures. Le remplissage des carnets de commande dans l’aviation civile a également nourri de manière transitoire la hausse du PIB.

Dans le même temps, le fort niveau d’inflation de l’année écoulée ne semble pas empêcher l’économie de tourner à plein régime, bien au contraire. « Le choc inflationniste a été très bénéfique pour les entreprises américaines. Elles ont, d’une part, pu augmenter leurs prix grâce à leur fort pouvoir de marché. Et d’autre part, elles ont des dettes de long terme à taux d’intérêt fixe. L’écart entre le profit et la charge d’intérêt a fortement augmenté », observe Maxime Darmet, économiste senior, chargé des Etats-Unis et de la France chez Allianz Group.

Le patriotisme économique de Biden commence à porter ses fruits

L’une des principales surprises du jour réside dans la vigueur des investissements non-résidentiels des entreprises. Après un premier trimestre quasi-atone, ils ont progressé de 7,7% entre avril et juin. La hausse est alimentée par les différents plans de réindustrialisation votés par le Congrès ces deux dernières années. « Sur les derniers trimestres, il y a beaucoup d’investissements dans les équipements manufacturiers et la propriété intellectuelle », confirme Maxime Darmet.

Outre l’Inflation Reduction Act (IRA), qui déversera prochainement plusieurs centaines de milliards de dollars pour renforcer l’ensemble de la chaîne de création de valeur des énergies propres aux USA, les parlementaires américains ont également adopté le Chips Act, pour soutenir l’industrie nationale des semi-conducteurs, mais aussi, en 2021, un immense plan d’investissement de 1.200 milliards de dollars dans les infrastructures.

Le secteur du transport aérien est un autre grand pourvoyeur de croissance, en ayant contribué pour un cinquième de la hausse du PIB au deuxième trimestre. La croissance des carnets de commandes des biens durables, à +4,7%, a été exclusivement alimentée par ce secteur. Boeing a notamment enregistré une commande exceptionnelle d’Air India de 250 avions en février, qui a commencé à se matérialiser dans le PIB ces derniers mois.

A lire aussi:

Le papyboom maintient le marché du travail sous tension

Sur le front de l’emploi, les nouvelles inscriptions au chômage ont baissé de 3% sur une semaine. Les salaires ont, eux, progressé de 1,3% sur le trimestre. Or, la conjonction d’une baisse graduelle de la croissance, anticipée pour les prochains trimestres, couplée à un marché du travail résilient fait espérer un soft landing, c’est-à-dire l’évitement d’une récession. « Ce qui différencie ce cycle des cycles précédents, c’est peut-être le fait que ce ralentissement se produit en même temps qu’un vieillissement structurel de la population alors que la population en âge de travailler stagne. Il est plus difficile pour les entreprises de trouver de la main d’œuvre, et ces dernières sont désormais très réticentes de laisser partir des employés qu’elles ont eu du mal à recruter », analyse Bastien Drut, directeur de la stratégie et de la recherche économique chez CPR AM.

La tension sur le marché du travail se ressent dans la consommation, qui continue de croître, à 1,6% sur la dernière période. De même, les travailleurs américains ont su faire grossir leur épargne trimestrielle de 3,6%. Toutefois, la remontée des taux devrait commencer à grignoter leurs dépenses. « Il y a eu un freinage très fort de la production du crédit à la consommation au mois de mai. Si cela devait persister sur les mois qui suivent, l’impact serait plus fort que la reprise des remboursements de dettes étudiantes », relève Bastien Drut. Le redémarrage en octobre du remboursement de cette dette, que Joe Biden voulait pourtant partiellement effacer, devrait coûter entre 6 et 7 milliards de dollars aux ménages concernés.

A lire aussi:

Hausse des taux directeurs : stop ou encore ?

La politique monétaire agressive de la Fed a également commencé à toucher certaines PME qui doivent faire rouler leur dette à des taux d’intérêts qu’elles n’avaient plus rencontrés depuis très longtemps. Les entreprises américaines ont jusqu’à présent profité d’un environnement assez étonnant, dans lequel elles déboursent des charges d’intérêts de plus en plus faibles et placent leurs trésoreries à des taux élevés. Mais cette situation devrait progressivement disparaître sur les deux années à venir.

Les bons chiffrent actuels interrogent donc sur la stratégie monétaire de la Fed. Pour la majorité, elle a acté un certain succès dans sa lutte contre l’inflation. « La baisse de l’inflation sous-jacente, de 5,3% à 4,8%, a marqué les esprits du Comité de politique monétaire (FOMC). Et le comité parle désormais autant, voire davantage, de baisse que de hausse des taux directeurs. Il a aussi indiqué vouloir revenir à la neutralité de la politique de taux s’il était convaincu que l’inflation reviendrait vers sa cible de 2%. Or, le taux neutre se situe à 2,5% selon les estimations de long terme des membres du FOMC », estime Bastien Drut, qui ne voit plus de hausse de taux à venir. Pour d’autres, une dernière hausse est encore possible. Maxime Darmet anticipe +25 points de base pour septembre, arguant que la Fed pourrait considérer l’économie et l’inflation comme plus résilientes que prévu.

A lire aussi:

A lire aussi: