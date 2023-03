La confiance des ménages européens s’améliore

L’indicateur de confiance des consommateurs de la zone euro a progressé de 1,7 point pour atteindre un niveau toujours négatif en février (-19), mais beaucoup moins qu’en janvier (-20,7) ou décembre (-22,1), et un plus haut en un an, selon des estimations préliminaires publiées lundi par la Commission européenne (CE).

Le sentiment s’est amélioré pour un quatrième suivant les attentes selon lesquelles la région pourrait éviter une récession cette année, alors que la crise énergétique s’est atténuée grâce au redoux et que l’inflation montre des signes de ralentissement.

Dans l’ensemble de l’Union européenne (UE), le moral des consommateurs a aussi progressé de 1,5 point, à -20,6.

Malgré tout, la confiance des consommateurs demeure bien en deçà de sa moyenne de long terme (à -10).