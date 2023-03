La confiance des ménages américains s’améliore en février

La confiance des ménages américains s’améliore pour le troisième mois consécutif en février mais reste à des niveaux déprimés en raison des inquiétudes sur l’inflation et le ralentissement de l'économie, selon l’enquête de l’université du Michigan publiée vendredi. L’indice de confiance préliminaire pour le mois en cours est remonté à 66,4, contre un chiffre de 64,9 fin janvier. Les économistes anticipaient en moyenne un indice un peu plus faible, de 65,1, en février. Les ménages se sont montrés un peu plus optimistes sur leur situation actuelle, le sous-indice ayant augmenté à 72,6 contre 68,4 le mois précédent. Mais leur évaluation des perspectives s’est légèrement dégradée, à 62,3 contre 62,7 en janvier.