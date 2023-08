La Chine entame son stimulus par le désendettement de ses collectivités locales

Les marchés commençaient à s’impatienter. Le ministère des Finances chinois a ficelé la première mesure de soutien à son économie, a appris Bloomberg. Elle vise à alléger le fardeau de la dette des collectivités locales, qui sont d’importants financeurs du secteur de la construction et de l’immobilier. Toutefois, le montant engagé est loin d’être conséquent.

Le gouvernement central a décidé de transvaser les dettes de certaines collectivités locales vers les bilans des provinces, le plus haut échelon de l’administration territoriale. La quasi-totalité des provinces chinoises vont pouvoir émettre des obligations pour racheter les dettes des préfectures, districts et autres villes, généralement placées hors-bilan. Le montant de l’opération s’élèverait à mille milliards de yuans (126 milliards d’euros). Il serait douze fois moindre que la précédente manœuvre de ce style, qui a eu lieu en 2015.

Les collectivités locales chinoises portent une dette très importante, souvent hors-bilan, puisque les projets immobiliers et d’infrastructures sont financés via des véhicules ad-hoc. Le Fonds monétaire international estime que ces engagements invisibles s’élèveront à 66.000 milliards de yuans d’ici à la fin de l’année. Dans le cadre de la présente opération, douze provinces et villes sont en même temps classées à «haut risque», selon une source de Bloomberg. Celles-ci recevront un soutien ultérieur plus important. A l’inverse, Beijing, Shanghai, le Guangdong et le Tibet ne sont pas concernés par ce mécanisme de désendettement.

La Chine cherche la parade au ralentissement économique

Les dirigeants chinois s’affairent depuis plusieurs semaines pour trouver des solutions au ralentissement économique qui pointe le bout de son nez. Fin juillet, le Politburo du Parti communiste chinois a promis une série de mesures pour soutenir le pouvoir d’achat, réduire le chômage, et maintenir à flot le secteur immobilier.

L’économie chinoise peine en effet à redémarrer après trois années de confinement. La croissance au deuxième trimestre est ressortie un point en deçà des attentes, à 6,3%. Dans le même temps, les importations sont en baisse de 12,4% en juillet, et les exportations de 14,5%. Par ailleurs, le pays a enregistré son premier épisode déflationniste le mois dernier, à -0,3%. Le gouvernement doit réussir à redonner confiance aux consommateurs chinois, qui n’osent plus investir dans le secteur immobilier où les faillites s’accumulent, et surtout aux plus jeunes, dont le taux de chômage dépasse les 20%.

