JH Explorer à San Diego : l’avenir du traitement du diabète| Janus Henderson Investors

La série Janus Henderson Explorer suit nos équipes d’investissement à travers le monde et partage leurs recherches sur le terrain au niveau des pays et des entreprises.

Au cours de ces 20 dernières années, j’ai assisté à plusieurs reprises à la réunion annuelle de l’American Diabetes Association (ADA), qui rassemble chaque année des milliers de médecins, de scientifiques, d’investisseurs et d’entreprises afin de discuter des derniers développements dans le traitement de cette maladie endocrinienne mondiale. Cette année, la conférence s’est tenue fin juin à San Diego, et ce ne sont pas seulement les plages de sable fin qui m’ont incité à y participer (après plusieurs années de participation virtuelle durant la pandémie de COVID-19). Cet événement a plutôt constitué une occasion unique de s’entretenir avec des médecins, des chercheurs et des équipes de direction au moment même où l’approche de la lutte contre le diabète atteint un point clé d’inflexion.

De nouveaux médicaments qui vont au-delà de la réduction de la glycémie

Il n’y a pas si longtemps, l’intérêt pour la conférence de l’ADA et le diabète en général diminuait. En effet, la Food and Drug Administration (FDA) avait demandé aux entreprises de prouver que les nouveaux produits ne se contentaient pas de réduire la glycémie (ce que faisaient déjà de nombreuses thérapies), mais qu’ils amélioraient également d’autres résultats, tels que la réduction du risque de maladie cardiovasculaire. Certaines entreprises étant réticentes à investir dans des essais cliniques coûteux susceptibles de ne pas apporter de bénéfices définitifs, l’innovation s’est ralentie.

Or à la fin des années 2000 et au début des années 2010, les entreprises ont commencé à réaliser des recherches sur une nouvelle classe de médicaments connus sous le nom d’agonistes du glucagon-like-peptide-1 ou GLP-1. Ces médicaments imitent l’hormone intestinale GLP-1, qui aide à réguler la glycémie en stimulant la production d’insuline, dont les diabétiques manquent. Lors des essais cliniques, les chercheurs ont observé que les agonistes supprimaient également l’appétit et réduisaient parfois le risque d'événements cardiovasculaires indésirables.

Les entreprises ont commencé à investir dans des recherches plus poussées et les résultats commencent à apparaître : au cours de l’an dernier, les GLP-1 se sont révélés capables d’entraîner une perte de poids de plus de 20 % lors d’essais cliniques de phase avancée, un niveau qui n'était auparavant atteint qu’au moyen d’une intervention chirurgicale. Plus récemment, un médicament à base de GLP-1 a montré qu’il pouvait réduire de 20 % l’incidence des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux ou des décès dus à des maladies cardiaques, dépassant ainsi les attentes des analystes de Wall Street. Les résultats de l'étude contribuent maintenant à démontrer que ces médicaments pourraient être largement adoptés et remboursés par les systèmes de santé dans le monde entier, non seulement pour le diabète, mais aussi pour l’obésité et les maladies cardiovasculaires.



Une occasion de contextualiser les données cliniques

La conférence de l’ADA s’est déroulée sur quatre jours au cours d’un long week-end. Dans une grande salle de congrès, des entreprises ont installé des stands avec des machines à café, offrant une dose gratuite de caféine aux participants et la possibilité de se mêler aux médecins et aux chercheurs.

Ces rencontres sont précieuses car elles permettent de poser des questions et de connaître le contexte des données cliniques publiées dans les revues médicales : comment les médecins perçoivent-ils la sécurité et l’efficacité des nouvelles thérapies par rapport à la norme de soins existante ? Quel est le raisonnement qui sous-tend la conception des essais cliniques et quel en est l’impact sur les résultats ? Comment les autres investisseurs réagissent-ils à ces données ?

Outre les discussions sur les stands des entreprises, les participants peuvent écouter les données présentées lors des sessions générales et en petits groupes de la conférence, et assister à des événements parrainés par des entreprises en soirée, une autre façon d'évaluer l’intérêt pour les nouvelles sciences en observant qui renonce à un samedi soir pour y assister.

Enfin, les rangées d’affiches scientifiques exposées dans le hall de la convention constituent une attraction supplémentaire. Des chercheurs et des médecins présentent leurs dernières données cliniques sur des tableaux d’affichage et se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions. Ces affiches peuvent attirer de nombreuses personnes, ce qui vous donne l’occasion de rencontrer des poids lourds de l’industrie. Dans mon cas, il s’est agi du PDG d’une entreprise non cotée dans laquelle JHI a récemment investi. Bien qu’elle et moi ayons souvent discuté sur Zoom, cette rencontre était la première en personne et nous a donné l’occasion unique d’entendre son point de vue sur le marché et les domaines dans lesquels son entreprise sera en concurrence dans les années à venir.

À la fin du week-end, je suis reparti enthousiaste quant à la direction que prend la recherche sur le diabète et ses implications potentielles sur la perte de poids et la santé cardiovasculaire. L'événement m’a également permis d’approfondir l'étude de certaines entreprises, notamment celle dont la présentation offrait des données cliniques précoces intéressantes sur un autre mécanisme d’action qui pourrait modifier la maladie, en inhibant une protéine qui ralentit la génération de cellules bêta productrices d’insuline saines dans le pancréas.

Dans l’ensemble, compte tenu de la solidité des données présentées lors de la conférence et du potentiel de développement, je pense que le diabète pourrait se trouver au début d’une tendance de croissance significative. J’ai déjà hâte de voir comment les choses auront évolué lors de l'événement de l’année prochaine.



