Jacinda Ardern laisse à la Nouvelle-Zélande un héritage économique mitigé

Après six ans au pouvoir, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a annoncé jeudi démissionner de son poste, qu’elle quittera le 7 février. Le parti travailliste, qu’elle dirige, élira dimanche un nouveau dirigeant, qui deviendra Premier ministre jusqu’aux prochaines élections générales, prévues le 14 octobre.

Le futur élu devra composer avec une économie en ralentissement. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) table sur une croissance de 1% en 2023, contre 2,1% en 2022. Comme le reste des économies développées, l’inflation (7,3% en 2022, 5,2% attendu en 2023) et le durcissement des conditions monétaires vont peser sur l’activité. La croissance des salaires suit de près celle des prix : le salaire horaire a progressé de 7,4% sur un an en novembre dernier. Les taux directeurs, qui atteignent 4,25%, vont donc devoir continuer de progresser, au moins jusqu’au pic attendu par les marchés, 5,5%.

Ces pressions ne se matérialisent pourtant pas encore. La consommation des ménages ralentit mais demeure proche de son plus haut historique, en croissance de 1,5% sur un an au troisième trimestre 2022. Le marché du travail demeure solide, le taux de participation étant à un sommet (71,7% au troisième trimestre) et le taux de chômage, proche d’un plancher (3,3%). La situation budgétaire du pays est, par ailleurs, confortable : le ratio de dette sur PIB atteint de 30,1% en 2021, après deux ans de déficit budgétaire, mais devrait décliner dès 2025, selon les projections de la banque BNZ. La réouverture de la Chine, le principal partenaire commercial, pourrait enfin soutenir les exportations en deuxième moitié d’année.

Crise du logement

Le futur dirigeant devra en revanche résoudre la crise du logement que traverse le pays. La proportion de personnes sans logement est l’une des plus élevée de l’OCDE : 0,9% en 2018, le dernier chiffre disponible, une situation liée aux prix trop élevés et à un manque de stock. Or, depuis 2018, l’indice du prix des habitations a progressé de 41%, même s’il a chuté de son niveau record atteint pendant la pandémie. La banque centrale a ajouté un objectif de stabilité du prix des actifs immobiliers à son mandat, pour le moment sans effet.

Par ailleurs, le pays souffre d’une productivité inférieure à la moyenne des pays développés, alors que le nombre d’heures travaillées se situe dans la tranche haute. Un problème lié en partie à une formation des actifs inadéquate.