Isabel Marant lève 265 millions d’euros sur le marché obligataire

La société de prêt-à-porter haut-de-gamme Isabel Marant avait bien ficelé son émission obligataire. Elle a réussi mardi à émettre 265 millions d’euros de titres à 5 ans (non-call 2 ans), soit 15 millions d’euros de plus qu’envisagé au moment du lancement de l’opération lundi. Le placement a par ailleurs été effectué sur la base d’un rendement de 8% contre 8,5% proposé au début de l’opération. La demande a été soutenue et les allocations faibles, selon nos informations. Cette émission vise à refinancer l’obligation de 200 millions d’euros arrivant à échéance en 2025 et à rembourser 60 millions de prêt subordonné à l’actionnaire Montefiore Investment. La société n’avait pas d’urgence à refinancer son obligation mais elle a voulu profiter de la fenêtre favorable sur le marché primaire d’autant que la hausse du coût de financement n’est pas exorbitante par rapport à l’obligation émise en 2020 (6,625%), indique un gérant. Même si l’opération de dividend recap n’est pas forcément très appréciée des investisseurs, elle n’a pas un fort impact sur le levier et la société, qui affiche de bonnes performances financières, peut se le permettre, poursuit ce dernier. Pour l’actionnaire, cela permet aussi de boucler le refinancement avant une éventuelle revente.