Intel ouvre la voie aux émissions jumbo de dette

Le ton plus restrictif des banquiers centraux et l’évolution plus erratique des marchés n’ont pas empêché Intel de réaliser cette semaine la plus grosse émission obligataire depuis avril 2022. Le géant américain des semi-conducteurs a émis mercredi 11 milliards de dollars d’obligations sur sept tranches (3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans et 40 ans). Amazon avait réalisé il y a dix mois, la dernière émission jumbo de 13 milliards de dollars. C’est aussi la première opération avec autant de tranches depuis de nombreux mois.

Ces grosses opérations sont le signe d’un marché pleinement ouvert, à l’inverse du marché à fenêtre en 2022. De fait, Intel a attiré 42 milliards de dollars de demandes, avec un fort intérêt sur les maturités longues (2 milliards de dollars émis avec un spread de 195 points de base). Cela a permis d’augmenter fortement la taille de l’émission par rapport aux plus de 7 milliards de dollars envisagés initialement. Pour assurer sa réussite, la société a opté pour une prime d’émission élevée de 17 points de base. Les prix d’émission n’ont pas été resserrés par rapport à la guidance. Sur le marché secondaire, l’ensemble des obligations se sont resserrées après l’émission.

Intel n’était pas le seul émetteur de la tech à venir sur le marché primaire obligataire américain cette semaine. Micron Technology a émis 1,25 milliard de dollars en deux tranches, avec un montant également rehaussé. Depuis le début de l’année, les grandes capitalisations investment grade se sont ruées sur le marché obligataire pour profiter de la forte demande des investisseurs ainsi que la baisse récente des spreads et des taux pour faire le plein. Dans certains cas, la demande a été si importante qu’une prime d’émission n’a pas été nécessaire, avec même des primes négatives.

Les émetteurs du secteur de la tech ont déjà émis 25 milliards de dollars depuis le début de l’année, soit la moitié du montant placé l’an dernier. Le secteur technologique a été l’un des plus touchés par la correction en 2022 et par la hausse des taux. Le montant émis par l’ensemble des émetteurs IG corporate sur le marché américain dépasse 40 milliards de dollars en février. Il devrait atteindre 100 milliards sur l’ensemble du mois, selon les prévisions de Bloomberg. Ce qui porterait à près de 250 milliards le montant émis depuis le début de l’année (en hausse de 10% par rapport à l’an dernier). Il devrait atteindre 1.200 milliards sur l’ensemble de l’année, en nette progression par rapport à 2022.