«Il est extrêmement compliqué d’avoir une vue de marché»

L’Agefi: Comment voyez-vous évoluer le marché du crédit ?

Benoit Soler: Le marché du crédit est attrayant en relatif par rapport à la plupart des autres classes d’actifs. Nous restons toutefois prudents dans notre positionnement car il existe encore beaucoup d’incertitudes sur le point d’atterrissage de l’inflation et la trajectoire macroéconomique. Nous ne pensons pas comme certains que l’inflation va rapidement revenir à 2%. En revanche, si les marchés de taux, où les courbes sont inversées, prédisent une récession, ce qui est également notre cas, la solidité du marché du travail et les bons fondamentaux des entreprises font penser qu’elle pourrait être évitée. Même si nous sommes prudents nous ne voulons pas avoir un positionnement trop tranché car il est aujourd’hui extrêmement compliqué d’avoir une vue de marché.

Quel est votre positionnement ?

Nous sommes bien rémunérés sur l’investment grade (IG) sachant que les fondamentaux sont solides et que la hausse des taux ne va pas tout de suite peser sur ces entreprises. Sur le high yield (HY), tout va dépendre si on est pessimiste ou optimiste sur l’économie, car le potentiel de resserrement des spreads est désormais plus limité. Pour ceux qui veulent prendre du risque, il est intéressant d’arbitrer les actions pour le HY mais pas l’IG pour le HY car le spread entre les deux, de 300 points de base, est limité, d’autant plus s’il y a une récession. Notre positionnement prudent se traduit par des liquidités élevées jusqu’à 10%, car les fonds monétaires rémunèrent bien pour attendre (2,5%), et par une duration taux courte mais crédit un peu plus longue car la prime de risque sur le HY court terme est trop faible.

{"title":"","image":"298952","legend":"","credit":""}