Face à la Chine, Bruxelles veut protéger les technologies critiques

«La technologie est actuellement au cœur de la compétition géopolitique et l’Union européenne veut être un acteur et non un terrain de jeu. Et pour être un acteur, nous avons besoin d’une position européenne unie, basée sur une évaluation commune des risques», a déclaré mardi la vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourová, lors de la publication par l’exécutif européen d’une liste de technologies clés susceptibles de faire l’objet d’utilisations abusives et qui devront être mieux surveillées et défendues face à des Etats rivaux.

Une annonce qui s’inscrit dans le cadre des efforts européens pour renforcer la sécurité économique du bloc et «dérisquer» (de-risking en anglais) les relations avec Pékin, tel que l’avait annoncé la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, en juin dernier. L’objectif : réduire les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement et la dépendance vis-à-vis de puissances tierces, en particulier les plus agressives, Chine et Russie en tête. Si aucun pays n’est explicitement mentionné dans le document, ces deux pays, et plus précisément Pékin, sont perçus comme posant le plus de risques pour la sécurité économique de l’Union.

Ainsi, aux termes du document publié mardi, qui prend la forme d’une recommandation, Bruxelles met l’accent sur quatre secteurs technologiques dits «critiques» et considérés comme «très susceptibles de présenter les risques les plus sensibles et les plus immédiats en matière de sécurité technologique et de fuite de technologie». Il s’agit ainsi de l’informatique quantique, de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs avancés et des biotechnologies - domaines dans lesquels l’Union doit compter avec la rivalité sino-américaine, Washington tentant d’en restreindre l’accès à Pékin. La liste a été élaborée en tenant compte des risques d’utilisation de ces technologies à des fins militaires ou pour restreindre les libertés fondamentales. Bruxelles craint par ailleurs que des fuites des savoirs ou l’instrumentalisation de dépendances puissent se retrouver au cœur de chantages.

De vastes évaluations des risques en coopération avec les États membres d’ici à la fin de l’année Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur

Dans ces domaines, la Commission européenne procédera à «de vastes évaluations des risques en coopération avec les États membres d’ici à la fin de l’année» afin de déterminer la marche à suivre. «En fonction des analyses de risques, nous proposerons des mesures de protection lorsqu’elles seront justifiées», a expliqué le commissaire au Marché intérieur, Thierry Breton. Cela pourrait inclure des contrôles accrus aux exportations et aux investissements à l'étranger. Autres solutions évoquées par le Français : encourager les investissements dans ces technologies, et établir des partenariats avec d’autres Etats tiers afin de réduire les dépendances à un seul pays.

D’ici au printemps 2024, la Commission décidera si elle procède à l'évaluation de six autres technologies (spatiales et de propulsion, de connectivité, des capteurs avancés, l'énergie y compris la fusion nucléaire, la robotique et matériaux avancés, tels que les nano-matériaux), en plus des quatre premières identifiées, en fonction des contributions des États membres et du secteur privé.

Dissuasion contre le chantage économique

Hasard du calendrier, à quelques pas de la salle de presse du Parlement européen de Strasbourg, où la Commission annonçait ses recommandations, les eurodéputés réunis en séance plénière ont donné leur feu vert définitif à la création d’un instrument européen dit «anti-coercition» . Un outil de défense commerciale qui permettra à l’UE de prendre des contre-mesures, telles que des droits de douane, des restrictions commerciales ou des mesures relatives aux marchés publics, à l’encontre des pays tiers qui tentent de faire pression sur les États membres ou les institutions de l’UE.

Un instrument qui a été proposé par la Commission européenne en décembre 2021, après une année marquée par de multiples confrontations entre l’UE et la Chine, qui a pris des sanctions commerciales coercitives à l’encontre de la Lituanie après que le pays balte a autorisé une représentation diplomatique taïwanaise à ouvrir un magasin dans sa capitale, mais aussi en réponse à la pression économique exercée par les États-Unis sous l’administration Trump. «L’Europe s’adapte aux nouvelles réalités géopolitiques, met fin à l’ère de la naïveté et se comporte comme une véritable puissance géopolitique», a réagi Thierry Breton.