Euronext annonce un programme de rachat d’actions de 200 millions d’euros

L’opérateur de marché Euronext a annoncé le lancement d’un programme de rachat d’actions portant sur un maximum de 200 millions d’euros sur une durée maximale de 12 mois. Cela représente environ 3% des actions de la société en circulation. «Ce programme est rendu possible par nos solides capacités de génération de trésorerie», a précisé le groupe dans un communiqué.

Ce rachat d’actions «ne créera aucune tension sur la notation du groupe, notre capacité à nous désendetter, ou notre capacité à explorer de nouvelles acquisitions», a précisé le directeur général d’Euronext, Stéphane Boujnah, lors d’une conférence de presse. Le groupe assure aussi que cette opération est «compatible» avec «la politique de dividende existante consistant à verser 50% du bénéfice net déclaré» aux actionnaires.

Pour le deuxième trimestre 2023, Euronext a publié un chiffre d’affaires de 368,1 millions d’euros, en baisse de 0,5% à périmètre constant par rapport à la même période de 2022 dans un environnement dans lequel les volumes sur les transactions sont restés faibles. Le résultat net part des actionnaires de la société ressort à 120 millions d’euros, en hausse de 0,9%.

Son flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles a atteint 139 millions d’euros au deuxième trimestre, contre 76,8 millions d’euros pour le même trimestre de 2022. La société explique cette différence par «une baisse d’impôt sur le résultat par rapport au deuxième trimestre 2022».

Désensibilisation à l'évolution des flux

Le groupe a confirmé que les synergies totales liées au rachat de Borsa Italiana en 2021 atteindraient 115 millions d’euros et continue d’appliquer sa stratégie de diversification. Les activités non liées au volume ont ainsi représenté 61% du chiffre d’affaires sous-jacent du groupe au deuxième trimestre 2023 alors que cette proportion était de 59% un an auparavant.

Enfin, le groupe confirme dans son communiqué qu’après la cession de sa participation de 11,1% dans LCH pour 11 millions d’euros, le groupe enregistrera au troisième trimestre 2023 une plus-value de 40 millions d’euros exonérés d’impôts.