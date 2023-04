Devoir de vigilance : le Parlement européen rattrape la finance par le col

Dedans ou dehors ? Les services financiers seront-ils soumis à la directive sur le devoir de vigilance (CSDD, pour Corporate Sustainability Due Diligence), présentée par la Commission européenne en février 2022 ? La réponse définitive devra attendre, mais la commission des Affaires Juridiques du Parlement européen, compétente sur le dossier, s’apprête à écrire un nouvel épisode de cette saga législative. Selon un texte de compromis - conclu entre les principaux groupes politiques - consulté par L’Agefi, que ses membres devraient adopter à une courte majorité ce mardi matin, le secteur financier fera bien partie du champ d’application de la directive destinée à contraindre les grandes entreprises à combattre, à travers une série de procédures, les atteintes aux droits humains et sociaux (travail des enfants, travail forcé, sécurité des bâtiments…) et à l’environnement (déforestation, pollution, expositions toxiques… ) sur l’ensemble de leur chaîne de valeur.

Exceptions

Tout le secteur financier ? Non, les fonds de pension, les opérateurs de marché, les agences de notation et les fonds d’investissement alternatifs en seront exemptés. Plus généralement, la finance bénéficierait d’un traitement nettement favorable par rapport aux autres secteurs. «Les lobbys financiers ont obtenu une série de dérogations : la principale étant que les obligations introduites par la directive ne concerneraient que les ‘clients directs’ (first tier), ce qui en limite drastiquement la portée. Notamment car une partie des activités dans la finance ne peut pas être caractérisée par une relation entre un fournisseur et un client», pose Aurélie Skrobik, de l’ONG Global Witness.

Deuxième concession majeure, le texte «rend encore plus difficile - et presque impossible de tenir les entreprises financières responsables des dommages et donc traduites en justice» dans le cadre du régime de responsabilité civile créé par la directive. Ce, contrairement à la proposition initiale de la Commission européenne.

L’accord trouvé par les eurodéputés n’en est pas moins contraignant pour le secteur financier, comparé aux versions de la Commission et du Conseil de l’UE. Sous la pression de la France, le Conseil - qui réunit les 27 Etats membres - a adopté en décembre dernier un compromis laissant l’option à chaque Etat d’appliquer ou non un devoir de vigilance significatif au secteur financier. Quant à la Commission, «sa proposition disposait que les entreprises ne devaient mener le devoir de vigilance qu’une seule fois, avant de fournir un premier service financier. Le compromis prévoit que cela soit renouvelé en cas de nouvelles opérations financières ou de plaintes», relève Aurélie Skrobik.

Ce texte n’est toutefois pas définitif. Le compromis adopté en commission parlementaire (JURI) devra être approuvé par la plénière du Parlement européen, ce qui n’est pas acquis. Certes la rapporteure principale sur le dossier, l’eurodéputée sociale démocrate néerlandaise Lara Wolters, a fait des pieds et des mains pour obtenir le soutien du groupe PPE (droite) - le plus nombreux de l’hémicycle - en lui accordant de nombreuses concessions. Mais «on ne sait pas combien de députés PPE voteront à la fin, les estimations varient. Ce projet reste très controversé chez eux, en particulier l’inclusion des services financiers», souffle un observateur avisé du Parlement.