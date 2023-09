Des conditions monétaires pas si restrictives en zone euro

Les graphiques ci- dessous montrent pour la zone euro l'évolution de la masse monétaire M3 en glissement annuel (haut) et le niveau de M3 normalisé par le PIB nominal (bas) avec sa tendance pré-Covid. M3, le plus vaste agrégat monétaire reconnu par la BCE, inclut les billets en circulation, les dépôts à vue et à terme, ainsi que certains instruments financiers liquides.

Le premier graphique montre que le taux de croissance s’est contracté pour la première fois depuis dix ans alimentant un narratif sur le biais restrictif de la BCE. La réduction du bilan et la hausse notable des taux d’intérêt sont pointées. Ces mesures ont eu notamment pour effet de durcir les conditions de crédit, ce qui a conduit à un ralentissement des prêts aux ménages et aux entreprises.

Cependant, le deuxième graphique montre que la baisse de la masse monétaire M3 n’est pas aussi alarmante qu’il n’y paraît. Bien qu’en déclin, elle demeure au-dessus de sa tendance pré-Covid-19, suggérant que l’excès de liquidité est toujours présent. Par conséquent, cette baisse marquée de M3 est à relativiser compte tenu de l’excès de liquidités accumulé pendant la crise du Covid-19. Nous sommes, pour le moment, davantage dans une normalisation de l’excédent de cash que dans un scénario de credit crunch. Néanmoins, les ajustements post-pandémiques touchent à leurs fins et le durcissement des conditions de crédit devrait continuer de peser sur la masse monétaire, signe que la politique de la BCE se transmet bien à l’économie.