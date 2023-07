Cette semaine, la saison des résultats d’entreprises montera en puissance

Les investisseurs scruteront cette semaine la montée en puissance de la saison des résultats du deuxième trimestre en Europe comme aux Etats-Unis. Ces rendez-vous seront l’occasion pour le marché de mesurer l’impact du ralentissement de l'économie et d’une inflation toujours élevée sur les bénéfices et les marges des entreprises.

En France, le spécialiste de la publicité Publicis et le groupe de technologies et de défense Thales seront les premières entreprises de l’indice CAC 40 à dévoiler leurs comptes du premier semestre, respectivement jeudi et vendredi.

Au sein du SBF 120, l’avionneur Dassault Aviation, qui vient de remporter une commande de 26 Rafale auprès de l’Inde, l’exploitant du tunnel sous la Manche Getlink, les foncières Gecina et Covivio, ainsi que le fournisseur de l’industrie pharmaceutique Sartorius Stedim Biotech se livreront au même exercice. Pour sa part, le constructeur automobile Renault publiera ses ventes mondiales de véhicules au premier semestre.

Ailleurs en Europe, les résultats trimestriels du fabricant néerlandais d'équipements pour l’industrie des semi-conducteurs ASML et de l'éditeur allemand de logiciels professionnels SAP seront suivis, à l’instar de ceux du laboratoire pharmaceutique Novartis et de la compagnie aérienne britannique easyJet.

Le groupe de luxe suisse Richemont a, pour sa part, publié lundi un chiffre d’affaires en hausse mais inférieur aux attentes au titre du premier trimestre de son exercice décalé.

Aux Etats-Unis, la saison des résultats a ouvert la semaine dernière avec les banques JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo, qui ont toutes dépassé les attentes des analystes au deuxième trimestre. Le bal des résultats du secteur bancaire se poursuivra avec Bank Of America, Morgan Stanley et Goldman Sachs, dont les comptes sont attendus mardi pour les deux premières et mercredi pour la troisième. Les opérateurs prendront aussi connaissance mercredi des performances trimestrielles du spécialiste du streaming Netflix, du groupe technologique IBM et du constructeur de voitures électriques Tesla.

L’inflation dans la zone euro au menu

Si les discours de banquiers centraux seront moins nombreux, à l’approche des prochaines réunions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale (Fed), les opérateurs resteront attentifs cette semaine à l'évolution de la conjoncture économique mondiale et surveilleront les déclarations en provenance du G20 Finances qui se tient jusqu'à mardi en Inde.

L'économie chinoise a enregistré une croissance de son produit intérieur brut (PIB) de 0,8% au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents, inférieure aux attentes des économistes.

«Comme l’indiquaient les données économiques ces derniers mois, les effets positifs de l’ouverture de l'économie [chinoise] après la fin de la politique du ‘zéro-Covid’ sont en train de s’estomper», commente Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche chez La Banque Postale Asset Management.

Parmi les autres indicateurs attendus cette semaine se trouvent les ventes de détail en juin et les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, attendues respectivement mardi et jeudi.

Dans la zone euro, les chiffres définitifs de l’inflation de juin seront publiés mercredi. L’estimation préliminaire faisait état d’un ralentissement de l’inflation globale à 5,5% le mois dernier en rythme annuel, mais d’une accélération de l’inflation de base, qui exclut certains éléments volatils comme l’alimentation et l'énergie, à 5,4%.

Le même jour, les investisseurs scruteront également l’indice des prix à la consommation du Royaume-Uni pour juin. L’inflation outre-Manche a régulièrement dépassé les attentes ces derniers mois et, à 8,7% sur un an en mai, est la plus élevée des grands pays industrialisés.

Le marché anticipe très largement de nouvelles hausses des taux directeurs de la BCE et de la Fed à la fin du mois, mais s’interroge sur la trajectoire que suivront les deux banques centrales à partir de septembre. La Banque d’Angleterre devrait elle aussi poursuivre son cycle de resserrement monétaire le 3 août, estiment les économistes.