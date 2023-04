Bruxelles bataille pour assouplir le Pacte de stabilité

Comment tenir compte des doléances de Berlin sans pour autant dénaturer l’esprit du projet de réforme esquissé en novembre dernier, fondé sur une «appropriation» («ownership» en anglais) par chaque État de sa propre trajectoire budgétaire ? Telle était la très complexe équation à laquelle faisait face la Commission européenne, qui présentait mercredi sa proposition législative de refonte du cadre de gouvernance économique de l’Union européenne.

Ainsi, la majeure partie du projet reste inchangée par rapport à la communication dévoilée par Bruxelles en novembre. Concrètement, l’exécutif communautaire propose de permettre aux Etats membres de définir eux-mêmes une trajectoire de réduction de leur dette graduelle - mais continue - en fonction de la situation spécifique du pays et du contexte macroéconomique, sur quatre, voire sept ans. Le rythme annuel de désendettement pourra donc être moins soutenu en cas d’engagement à mettre en place davantage de réformes structurelles et d’investissements - dans certains secteurs comme la transition climatique, ou la défense, ou qui promettent d’augmenter la croissance potentielle. Lesdits plans devront faire l’objet d’un accord avec la Commission puis être approuvés par les autres gouvernements au sein du Conseil de l’UE.

Mais ce processus seul était jugé bien trop flexible par le ministre allemand des Finances. Le libéral Christian Linder craignait que s’en remettre entièrement à cette négociation entre les Etats et Bruxelles aboutisse sur une réduction des déficits «à la carte», au détriment de la nécessaire «équité de traitement» entre les Vingt-Sept. Pour contenter Berlin, l’exécutif communautaire a complété son projet initial de trois principaux «garde-fous».

Le premier exige un effort minimum de réduction du ratio d’endettement de 0,5% du PIB par an «tant que le déficit sera au-dessus de 3%». Le deuxième oblige «dans tout scénario» à ce que la dette du pays soit réduite à l’issue de la période du plan (quatre ans par défaut). Enfin, le troisième interdit de faire croître les dépenses du pays plus rapidement que sa croissance potentielle. Dernier bloc de la réforme qui figurait, lui, déjà dans la communication de novembre, des sanctions financières, moins importantes, mais «beaucoup plus faciles à déclencher», sont prévues dans le cas où un Etat ne respecterait pas ses propres engagements.



Bercy mécontent

Sans surprise, ces trois ajouts ont été mal reçus à Paris, où l’on ne cachait pas être très satisfait de la première ébauche de la Commission. «On comprend qu’il faille trouver des compromis, mais il faut éviter que cela remette en cause la philosophie de la réforme. Avoir des règles automatiques et uniformes de réduction du déficit, avec des risques de procyclicité, et de nouveau une référence à ce concept de ‘croissance potentielle’ qui s’est avéré par le passé impossible à mesurer - c’est d’ailleurs pourquoi on cherche à s’en débarrasser - va à l’encontre de cette philosophie», estime-t-on à Bercy. On pourrait éventuellement envisager certains garde-fous lorsque les pays sont au-dessus des 3% de déficit, des règles communes obligeant à repasser en dessous de cette barre, mais lorsqu’on est en dessous, la philosophie des trajectoires spécifiques en fonction de la situation chaque Etat doit primer».

«Ces concessions envers les frugaux, emmenés par l’Allemagne, vont se heurter à une vive opposition non seulement à Paris, mais aussi à Rome et à Madrid par exemple, pose Sander Tordoir, du Centre for European Reform. Ces pays ont été trop passifs ces dernières semaines, en laissant la Commission esseulée face aux récriminations de Berlin. Ils vont désormais devoir trouver un moyen de contre-attaquer à la table des ministres des Finances», estime cet économiste.

Le temps presse à présent pour arriver à un accord. Cela ne devrait pas être le cas avant que la clause dérogatoire du Pacte de stabilité - enclenchée au début de la pandémie - soit désactivée à la fin de l’année. Mais ce sont surtout les élections européennes de mai 2024 qui réduisent la fenêtre de tir, le Parlement européen étant également appelé à prendre position sur la réforme puis à en négocier la version définitive avec le Conseil. Sander Tordoir est néanmoins optimiste : «Je pense qu’un accord peut être scellé en début d’année prochaine : les enjeux sont élevés, la nécessité d’un deal est évidente pour chacun, et les négociations concrètes sur les textes législatifs vont passer entre les mains des ambassadeurs des Vingt-Sept à Bruxelles, des diplomates expérimentés, rompus à l’art de bâtir un compromis».