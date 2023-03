Boursorama a placé auprès de la Société Générale sa première titrisation RMBS

Boursorama a placé, le 24 novembre auprès de sa maison mère, sa première titrisation adossée à des prêts immobiliers résidentiels (RMBS), la première aussi pour une banque en ligne française. Ce programme, qui doit en théorie lui permettre de diversifier ses financements, pourra être adossé à 10 milliards d’euros de prêts résidentiels. Pour cette opération également arrangée par la Société Générale avec les conseils juridiques de Hogan Lovells, la banque en ligne a transféré 4.200 prêts pour 2,7 milliards au fonds commun de titrisation (FCT) Boursorama Master Home Loans France. Ce dernier a donc émis pour 2,565 milliards de créances de catégorie A cotées à Paris, notées AA(sf) par DBRS et Aa1(sf) par Moody’s, offrant un coupon de 0,35%. Ce FCT a également émis pour 135 millions d’euros de créances de catégorie B, non notées, avec un coupon de 1,50%, et souscrites par Boursorama.

Ces obligations étant éligibles au refinancement auprès de l’Eurosystème, elles ont donc été souscrites par la Société Générale, pour qui cela ressemble à une opération de soutien à sa filiale : la cession de prêts au FCT permet également à Boursorama de libérer plus de capacité de production de crédits d’un point de vue règlementaire.

Si l’opération n’a rien de très original, elle offre une idée de l’activité immobilière de Boursorama. Avec une taille moyenne de 640.000 euros, les prêts de cette première partie du portefeuille titrisée ont été classés de catégorie «prime», concernant une clientèle francilienne (81%) et CSP+, bien qu’ils aient été souscrits récemment (à 81% en 2020-2021-2022) et impliquent une maturité résiduelle longue (21 ans). «Cela s’explique par la croissance accrue de la production de Boursorama ces dernières années, rappelle Emmanuel Kakou, analyste spécialisé chez Moody’s. Cette saisonnalité peu variée implique un ratio LTV (loan-to-value) élevé (86,3% à l’origination), car les prêts sont en début de phase d’amortissement. Mais nous estimons que ces risques sont atténués par la qualité des emprunteurs (profil de type cadre à hauts revenus) et par la présence spécifique de la garantie Crédit Logement (hautement noté par Moody’s, Aa3) sur l’entièreté du pool de prêts chez Boursorama.»

Pour rappel, les prêts résidentiels en France font l’objet de garanties plutôt diversifiées entre l’hypothèque (20%), la caution d’un établissement de crédit (31%), la caution d’une compagnie d’assurance (37%).

{"title":"","image":"296721","legend":"","credit":""}