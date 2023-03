Autopersuasion

Les affaires ne chôment pas au gouvernement, effets d’annonce compris ! Le 10 février, pas moins de trois ministres – de la Transition écologique, de la Transition énergétique et des Transports – ont annoncé de concert un premier bilan prometteur du plan de covoiturage annoncé… en décembre 2022. En un mois, les résultats débouchent sur un satisfecit ! Un peu juste, comme référence, semble-t-il. Surtout si l’on considère les résultats du baromètre de l’« autosolisme » réalisé par Vinci Autoroutes et publié par le journal La Croix deux jours plus tôt. Les choses sont moins avantageuses, avec près de 9 conducteurs sur 10 se déplaçant seuls sur les trajets du quotidien. Une proportion en hausse, malgré l’augmentation des prix du carburant et la baisse des cas de Covid ! La part des automobilistes roulant seuls est passée, par rapport au précédent baromètre six mois plus tôt, de 82,6 % à 84,7 %. Et pourtant, l’analyse a été réalisée sur les trajets quotidiens et sur des axes souvent embouteillés. Vraiment pas de quoi lancer des messages réjouis…