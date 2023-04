Artex lance la première Bourse mondiale dédiée à l’art

Fondée en 2020, la société Artex a annoncé mardi avoir reçu l’agrément de plateforme de négociation multilatérale (MTF) pour lancer la première Bourse dédiée aux œuvres d’art. L’idée : accompagner et démocratiser le développement d’un marché mondial (3.200 milliards de dollars) qui se caractérise par des rendements à long terme et une certaine décorrélation des marchés financiers.

Régulée par l’Autorité des marchés du Liechtenstein (FMA) selon la directive européenne MIF 2, la société s’est rapprochée d’un certain nombre de propriétaires. Elle leur propose de créer une société anonyme de droit luxembourgeois pour chaque œuvre et d’en coter les actions pour une valeur nominale de 100 euros à destination d’investisseurs institutionnels et particuliers. «Artex a pour ambition d’introduire pour plus de 1 milliard d’euros d’œuvres d’art au cours des prochains trimestres», en commençant - au premier semestre selon le directeur général Yassir Benjelloun-Touimi - avec les toiles emblématiques de grands maîtres allant de la Renaissance au vingtième siècle (De Vinci, Picasso, etc.). Avec une approche différente d’autres systèmes de «titrisation» d’oeuvres comme Masterworks ou les NFT.

Exposés uniquement à l’action, les actionnaires ne supporteraient pas directement les frais de fonctionnement : gestion administrative, prime d’assurance, garde et rénovation de l’œuvre, qui continuera à être exposée dans les musées et expositions habituelles. Analyses, actualités, indices : Artex s’efforcera d’aider les investisseurs à mieux appréhender ce marché qui sera aussi animé par des brokers intermédiaires membres de la Bourse et des teneurs de marché spécialisés. Comme pour les actions, mais sans garantie d’avoir la même liquidité faute de newsflow ni de dividendes, indiquent les sceptiques.

La société a conclu des partenariats avec des fournisseurs de services d’infrastructure boursière reconnus afin de fournir «une plateforme solide» et «une expérience de trading fluide». Les services de compensation et de règlement, ainsi que la mise à disposition de flux de données, seront assurés par Six, l’opérateur de la Bourse suisse. Artex s’appuie sur des outils Bloomberg pour monter le passage d’ordres et la gestion des risques. UnaVista, entreprise du LSE, l’aidera à remplir les obligations en matière d’information et de reporting des transactions auprès des autorités, et Rothschild & Co agira en tant que conseiller financier lors des introductions en Bourse.