Après SVB, les marchés cherchent une nouvelle direction

Les inquiétudes sur le secteur bancaire américain auront rappelé quelques fondamentaux aux marchés. Lundi, la fuite vers la qualité déclenchée par Silicon Valley Bank (SVB) a inversé la corrélation positive entre actions et obligations qui s’observe depuis début 2021. Cette corrélation est liée à l’environnement inflationniste : actions et obligations évoluent habituellement dans des directions opposées. «La corrélation s’est affaiblie en début d’année, les marchés commençant à réévaluer la fin de cycle», rappelle Stéphane Déo, directeur de la stratégie de marchés chez Ostrum AM. Les économies développées devraient éviter de tomber en récession profonde, ce qui soutient les actions à court terme, mais les obligations ont souffert des anticipations de hausses de taux plus importantes que prévu.

Le besoin d’actifs sûrs a favorisé les taux, dont les mouvements ont été historiques, lundi : -61 points de base sur le 2 ans américain, -41 pb sur le 2 ans allemand. L’indice Move, qui suit la volatilité obligataire, a atteint un plus haut sur 14 ans. «Les positions à découvert étaient très importantes sur les taux, ce qui a déclenché des mouvements de rachat très importants lundi», rappelle François Rimeu, stratégiste senior chez La Française AM. «Les positions pourraient mettre du temps à se reconstituer, notamment du côté des acteurs systémiques : la volatilité est très importante, ce qui limite les budgets de risque et les positions que prendront, à court terme, ces investisseurs».

Pour le moment, les mouvements sur les marchés continueront à dépendre de l’appétit au risque et des inquiétudes de contagion financière. «Les craintes sur les risques systémiques posés par SVB s’estompent, mais d’autres défauts pourraient les raviver», souligne Stéphane Déo, qui rappelle qu’il existe autour de 5.000 banques aux Etats-Unis et que de nouvelles tensions sur de petits acteurs ne sont pas à écarter.

A lire aussi:

Evolution des perspectives

Une fois les mouvements de recherche d’actifs sûrs terminés, la corrélation des mouvements entre actifs dépendra de nouveau de l’inflation et des anticipations d’évolution de l’économie américaine. «La situation sur les banques pourrait modifier les perspectives économiques et compliquer l’atterrissage en douceur de l’économie américaine», poursuit le stratégiste. D’une part, le coût du financement pour les banques va progresser : en refusant d’indemniser les actionnaires et les créanciers de SVB, la Fed pousse les investisseurs à réintégrer des primes de risque sur les actions et le crédit. Par ailleurs, les dépôts au sein des banques les plus petites sont retirés pour être placés au sein des plus grandes, ce qui contribuera aussi à resserrer les capacités de prêt. Un ralentissement plus rapide qu’anticipé pèserait sur les actions, qui verraient les perspectives de résultats se dégrader, et favoriserait les taux, plus sûrs.

Si une économie américaine moins forte pourrait faire ralentir plus rapidement l’inflation, les tensions financières ne seraient pas de nature à faire basculer la banque centrale. «Les marchés anticipent un taux terminal de la Fed atteint dès mai, mais ces anticipations sont d’autant plus volatiles que la situation demeure floue. La banque centrale sera sans doute prudente, afin d’éviter les erreurs de 1998, où la baisse des taux consécutive à la faillite de LTCM avait mené à la bulle internet», indique François Rimeu. Une fois les marchés calmés, l’environnement inflationniste devrait de nouveau dicter les rapports entre actifs.