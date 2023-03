Altarea monte à 100% du capital de Woodeum

Déjà actionnaire de Woodeum à hauteur de 50% du capital depuis juillet 2019, Altarea annonce avoir acquis ce jour le solde du capital du spécialiste du logement bas carbone auprès de WO2 Holding, pour un montant non dévoilé.

Cette acquisition de Woodeum s’inscrit dans la stratégie bas carbone du groupe Altarea, qui a défini des trajectoires de réduction de son impact carbone pour chacune de ses marques à horizon 2030, précise le communiqué.

Woodeum va ainsi bénéficier de moyens financiers et opérationnels accrus ainsi que de synergies avec les autres marques du groupe Altarea. Cela lui permettra de renforcer ses activités de recherche et développement, d’élargir sa présence sur l’ensemble du territoire français, et de poursuivre sa croissance, avec l’objectif d’augmenter sa production, de l’ordre de 2.000 logements par an à terme.

L’équipe dirigeante et l’organisation de Woodeum seront inchangées. Julien Pemezec, Directeur général de Woodeum, rejoint le Comité Exécutif d’Altarea.