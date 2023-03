«2023 devrait rester une bonne année pour les actions»

L’Agefi : Pourquoi restez-vous très optimiste sur les marchés actions pour cette année ?

Alexandre Hezez : L’effet positif du début d’année est justifié par la réouverture surprise de la Chine. Il est trop tôt pour réduire l’exposition aux actions car le marché reste focalisé sur la désinflation et la fin du cycle de resserrement monétaire. Et ce, même si l’agressivité de la rhétorique des banques centrales augmentera la volatilité des marchés. Il y a peu de menaces sur les niveaux de valorisation des marchés actions si le scénario de ralentissement en douceur est confirmé et si l’inflation se tempère. L’année 2023 devrait rester une bonne année.

Les perspectives 2023 des entreprises vous incitent-elles à davantage de prudence sur les actions ?

Après une année 2022 résiliente au niveau des entreprises, nous assisterons, avec un effet retard, à des révisions à la baisse des bénéfices. Les marges devraient se comprimer. Pas de récession envisagée pour nous cette année, ni aux Etats-Unis, ni en Europe, malgré les vents contraires. Le redémarrage de la Chine va permettre au second semestre un effet de rattrapage sur les stocks et l’activité mondiale. Si le consensus devait revoir la croissance mondiale, cela supposerait des révisions en hausse des bénéfices par action 2023. En Europe, il est possible d’augmenter les dividendes, étant donné les taux de distribution actuels. Cela devrait encore attirer les investisseurs.

