Unicredit garde un œil sur Monte dei Paschi

La banque italienne n’a sans doute pas totalement renoncé à son projet de mettre la main sur Monte dei Paschi. Après l'échec des pourparlers en 2021, Andrea Orcel, le directeur général d’Unicredit, n’a pas exclu mercredi que la banque italienne réévalue à l’avenir une éventuelle acquisition de la banque toscane, détenue à 64% par Rome.

Or, l'État italien pourrait être conduit à réduire sa participation pour respecter les engagements de reprivatisation pris par l’Union européenne au moment du plan de sauvetage. Monte dei Paschi a levé 2,5 milliards d’euros de capitaux en décembre, malgré des marchés difficiles, pour financer des milliers de départs volontaires de personnel et réduire les coûts.

«Je pense que Monte dei Paschi a pris une direction différente dans sa stratégie. Ils font cavalier seul pour le moment. Et ils ont levé leur capital, ils rationalisent la banque, ils restructurent la banque », a déclaré Andrea Orcel, lors d’une interview avec CNBC. «Ils font du bon travail. Et c’est ce qu’il y a à faire, ils doivent donc le faire, et nous verrons ensuite», a-t-il déclaré à propos d’un rapport de Reuters selon lequel UniCredit était toujours considéré comme un acheteur potentiel pour Monte dei Paschi, aux côtés de Banco BPM .

La Première ministre Giorgia Meloni a déclaré en décembre que le dossier Monte dei Paschi avait été mal géré par le gouvernement précédent et qu’une reprivatisation devrait contribuer à garantir que l’Italie compte plusieurs grands groupes bancaires.