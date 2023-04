Une nouvelle définition du défaut en guise de panacée pour la sortie de crise

Khadija Ait Ali, manager, et Jean-Pierre Hubault, engagement manager, chez Julhiet Sterwen Entrée en vigueur le 1er janvier en Europe malgré des demandes de report, la nouvelle définition du défaut (NDOD) a été conçue pour offrir au régulateur et aux Etats un outil de mesure fiable et homogène du risque de crédit. Elle précise les règles de passage en défaut et l’utilisation du critère de forbearance dès suspicion de difficulté financière de la contrepartie, tout en laissant les établissements financiers libres de leur politique de risque. Aujourd’hui, associée aux autres réglementations, elle constitue un instrument inattendu pour piloter efficacement les conséquences de la crise liée au Covid et adapter les dispositifs à une crise économique redoutée.

Pour faire face à la crise sanitaire, les établissements financiers français ont largement contribué à soutenir l’économie aux côtés de l’Etat et de la Banque centrale européenne (BCE). Ils ont accepté de prolonger les échéances de paiement à deux reprises, d’élargir les conditions de prêt, de faciliter la mise en place des Prêts garantis par l’Etat (PGE) et de transformer leurs dividendes 2020 en fonds propres pour financer de nouveaux crédits. Beaucoup de ces opérations, parfois automatisées, ont entraîné des renégociations des contrats pour difficultés financières : des forbearances. Pour distinguer les contreparties en difficulté structurelle de celles liées à l’arrêt ponctuel de l’économie, la plupart des établissements ont pris soin d’établir deux catégories de forbearances, permettant un fléchage adapté des provisions. Depuis 2019, si ces provisions ont été multipliées par 2,3 en France, les établissements financiers ne constatent pas encore d’augmentation de leurs prêts non performants (NPL). Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne (BCE), a prédit dès septembre 2020 une hausse massive des NPL en sortie de crise et une reprise des défaillances des sociétés non financières, supérieures à la dernière crise de 2008.

Avec NDOD, la BCE détient l’outil de mesure idéal pour anticiper cette « vague » de défauts de crédit à venir. A l’échelle européenne, elle soutient la recapitalisation ciblée des banques, l’harmonisation des informations sur les NPL et des dispositifs légaux de recouvrement, la facilitation de la titrisation, la création de bad banks nationales sur le modèle italien. Au niveau opérationnel, les banques peuvent cibler, automatiser et dimensionner les actions de recouvrement. En affirmant leur solvabilité et leur rentabilité, les banques maintiendront la confiance.