Une année de transition pour les régulations bancaires et financières

Trois grandes régulations financières étaient attendues en 2022, sur lesquelles se sont entendus les 27 Etats membres réunis dans le Conseil de l’Union européenne (UE). C’est le cas pour la réglementation bancaire européenne correspondant à la finalisation de Bâle 3, aussi appelée Bâle 4 (CRD6-CRR3), depuis le 8 novembre et autour de laquelle les acteurs attendent désormais rapidement un vote final au Parlement européen puis une publication au JO de l’UE. Les débats parlementaires s’annoncent en revanche beaucoup plus compliqués pour les révisions sur les assureurs (Solvabilité 2) et sur les marchés d’instruments financiers (MIF 2-Mifid-MIFIR), pourtant arrêtées par les ministres les 17 juin et 20 décembre derniers.

Report à 2025 pour Bâle 4

Comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni finalement, l’UE a décidé d’introduire de 2025 à 2030, et non plus de 2023 à 2028 comme initialement prévu, l’évolution principale de Bâle 3. Celle-ci reviendra à revoir les calculs des actifs pondérés par les risques (RWA) via les modèles internes en imposant progressivement un plancher de production (output floor) équivalant à 50% (2025), puis 55% (2026), 60% (2027), 65% (2028), 70% (2029) et 72,5% (2030) de la pondération prévue en modèle standard.

«En définissant un calendrier et des mesures transitoires ajustés pour le passage à Bâle 4, l’UE fait pour la première fois preuve de sa capacité à imposer des critères tenant compte des spécificités du secteur bancaire européen, en étant finalement plus suivie que critiquée», remarque Thomas Verdin, directeur associé du pôle Banque & Réglementaire chez BM&A. Parmi les flexibilités ainsi mises en place, figurent notamment des traitements plus favorables pour les expositions aux entreprises non notées, aux prêts hypothécaires à faible risque et aux produits dérivés, permettant un lissage de l’effet de l’«output floor» sur ces catégories jusqu’à 2032. Concernant les expositions non notées, le mécanisme temporaire permettra de considérer une pondération plus favorable de 65% au lieu de 100% pour les expositions de bonne qualité selon l’analyse interne. Pour les prêts immobiliers, comme Bâle 4 réduit la pondération en risque sur la part couverte par l’hypothèque, mais aussi la valeur mesurée de l’hypothèque pour un même bien par rapport à Bâle 3, l’UE a prévu, pour limiter l’augmentation de fonds propres sur les contrats peu couverts, une pondération intermédiaire sur la part préalablement considérée comme couverte.

Le Royaume-Uni, dont les textes sont en cours de concertation depuis le 30 novembre, a en quelque sorte dénoncé ces dérogations de l’UE, et propose d’appliquer strictement l’accord bâlois. «Mais c’est parfois plus facile aussi dans la mesure où, comme dans l’Hexagone avec les notations de la Banque de France, le pays dispose d’un large ‘scoring’ de ses entreprises à la différence d’autres Etats de l’UE, rappelle Thomas Verdin. Le Royaume-Uni veillera à ne pas pénaliser ses banques : le régulateur (PRA) a déjà annoncé qu’il n’y aurait pas de double capitalisation pour un même risque et que les exigences ad hoc supplémentaires liées au Pilier 2 - auquel il était pourtant si attaché - ne seront pas reconduites dans une analyse établissement par établissement.» Un mouvement contraire à celui des régulateurs européens, qui ont renforcé le Pilier 2 sur les positions à effet de levier comme récemment avec Deutsche Bank.

Concernant le reporting bancaire lié à Bâle 4, l’idée est toujours de faire converger les projets de reporting intégré des deux autorités de supervision : Iref pour la Banque centrale européenne (BCE) ; IRS pour l’Autorité bancaire européenne (EBA), «notamment au travers de la revue du ‘data point model’ (DPM refit), le système de définition unique des données, poursuit Thomas Verdin. Mais ces travaux seront désynchronisés de ceux liés au passage à Bâle 4. Il faudra attendre la publication des textes CRD6-CRR3 au Journal officiel de l’UE pour que les superviseurs soient légalement mandatés pour préparer les reportings Bâle 4, et le calendrier pour passer au reporting intégré plus granulaire (jusqu’au niveau des contrats) évoque un démarrage en 2027.» L’expert estime par ailleurs que les autorités devraient s’orienter vers un reporting prudentiel assez «basique» pour commencer sur les données extra-financières - la Commission européenne a récemment tranché en ce sens pour les publications de Pilier 3 - devant permettre aux grandes banques systémiques de se concentrer sur leur «green asset ratio» (GAR).

Révisions retardées ?

La révision de la directive Solvabilité 2 sur les assurances semble, elle, bloquée au Parlement autour de très nombreux sujets : contraintes liées au climat et à l’investissement durable - que le rapporteur Markus Ferber souhaite notamment supprimer -, taux sans risque, volatilité de la marge de solvabilité… Le Royaume-Uni devrait de son côté, pour justifier de l’intérêt du Brexit, libérer assez largement ses assureurs des contraintes prudentielles liées au texte initial. Après un an de préparatifs, l’année 2023 sera par ailleurs celle de la première publication des comptes avec la norme IFRS 17 sur les contrats d’assurance - couplée à la norme IFRS 9 sur les instruments financiers détenus par les assureurs de l’UE.

Concernant les marchés enfin, le Conseil de l’UE a arrêté, de manière quasi autoritaire le 20 décembre, ses textes Mifid-MIFIR pour la révision de MIF 2, qui devrait encore animer de longs débats au Parlement. Peut-être encore plus longs que ceux autour du Règlement sur les infrastructures de marché (Emir 3.0), dont l’industrie a salué le 7 décembre la proposition de la Commission européenne qui n’avancera pas vraiment le rapatriement de la compensation des dérivés en euro.