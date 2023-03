Un banquier star de la tech est porté disparu en Chine

Bao Fan ne donne plus de nouvelles. Le patron de China Renaissance, l’une des plus grandes banques d’investissement du pays, manque à l’appel depuis plusieurs jours, a reconnu son employeur. Sa disparition serait liée à une enquête des autorités visant la banque ainsi qu’un autre de ses dirigeants, Cong Lin. L’action China Renaissance, cotée à Hong Kong, a plongé de 28%.

China Renaissance et son PDG se sont fait une réputation dans le conseil aux géants de la tech chinoise tels que JD.com. Ils ont conseillé de nombreuses acquisitions dans le secteur. Selon la presse locale, Bao Fan ne serait pas apparu publiquement depuis deux mois, et ne répondrait plus au téléphone depuis plusieurs jours.

Pékin a lancé en 2020 une offensive pour limiter le pouvoir des géants chinois de la tech et de leurs patrons. Sa traduction la plus spectaculaire avait consisté en la mise au pas d’Alibaba et de son PDG Jack Ma, qui avait lui aussi disparu de la circulation avant de réapparaître en public pour faire amende honorable.