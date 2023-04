Taxe Covid et complémentaires santé, préservons les contrats collectifs

Marie-Laure Dreyfuss, déléguée générale du Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP)

En 2021, il serait question que la « taxe Covid » sur les assurances complémentaires santé soit plus lourde qu’annoncé. Cette contribution de 2,6 % sur les cotisations santé s’est appliquée en 2020 de manière totalement indifférenciée, que les contrats soient collectifs ou individuels. Or les institutions de prévoyance, dédiées exclusivement aux contrats collectifs, entendent bien cette année faire reconnaître les efforts qu’elles ont fournis et continuent à fournir en multipliant les mesures de soutien à leurs entreprises partenaires.

Négociés paritairement, les contrats collectifs en santé prévoyance mutualisent en effet les risques, s’adaptent aux besoins de chaque entreprise ou secteur d’activité et s’inscrivent dans une vision de long terme pour assurer au mieux la protection des salariés et de leur famille. Les résultats 2020 des institutions de prévoyance affichent déjà les impacts de la crise et révèlent des coûts de Covid élevés. Une taxe supplémentaire viendrait fragiliser des équilibres financiers et prudentiels exigés par la réglementation et indispensables à leur efficience.

Face à une crise qui se prolonge, il est essentiel que soit maintenue la capacité des institutions de prévoyance à soutenir le tissu économique face à la crise – un rôle qu’elles jouent sans faillir depuis plus d’un an. Il s’agit en effet de préserver la qualité de la couverture sociale de 13 millions de salariés et, au total, de 25 millions d’ayants-droit.