Standard Chartered pourrait céder son activité de location d’avions

La banque britannique Standard Chartered, cotée à Londres et à Hong Kong, a indiqué mercredi étudier la possibilité de céder son activité spécialisée dans le financement aéronautique et la location d’avions, Standard Chartered Aviation Finance. «Standard Chartered annonce aujourd’hui que, conformément à sa stratégie commerciale exposée en février 2022, elle a l’intention d’explorer des alternatives pour la propriété future de son activité de financement aéronautique», écrit le groupe dans un communiqué. La flotte en question, qui comprend plus de 230 avions, est évaluée à 3,1 milliards de dollars selon le dernier rapport annuel du groupe. « L’activité de financement aéronautique représente environ 2 % du revenu total du groupe et environ 1 % des actifs pondérés en fonction des risques du groupe », précise Standard Chartered. Ce communiqué intervient quelques jours après que la plus grande banque des Emirats Arabes Unis, First Abu Dhabi Bank (FAB), a révélé avoir envisagé une offre sur la banque britannique avant d’y renoncer.