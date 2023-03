Société Générale Assurances confirme sa feuille de route

Société Générale Assurances ne souhaite pas dévier de trajectoire. «Il ne m’appartient pas de dire de manière certaine qu’aucune inflexion ne serait faite. Je considère que la stratégie de Société Générale Assurances, qui repose sur la bancassurance intégrée et le partenariats, a été très résiliente et notre idée est de poursuivre cette stratégie. Nous devrions avoir l’appui du groupe et il est même probable que nous ayons des moyens supplémentaires», a confié Philippe Perret, directeur général de Société Générale Assurances lors de la présentation des résultats de la filiale.

Slawomir Krupa, le successeur de Frédéric Oudéa à la tête de la banque rouge et noire qui devra conduire la transformation de la maison mère de Société Générale Assurances, doit encore rencontrer Philippe Perret la semaine prochaine. «Il connaît bien le groupe et nous avons déjà eu des contacts pour lui présenter nos grands axes stratégiques. Il est en train de faire le point avec tous les métiers en vue de la mise en place du plan stratégique», rapporte Philippe Perret.

Le dirigeant a des arguments à défendre. La contribution de la filiale de la banque spécialisée dans l’assurance au résultat net du groupe atteint 457 millions d’euros en 2022, soit une hausse de 9,3% par rapport à 2021. Elle affiche un niveau de rentabilité des capitaux propres (ROE) stable sur un an à 21,6%, un coefficient d’exploitation de 38,6% et un ratio de solvabilité de 220%. Surtout, son produit net bancaire dépasse pour la première fois le milliard d’euros (1,012 milliard) grâce à une croissance de 6,5% de ses revenus.

Hausse du taux d’équipement

La collecte brute a diminué de 7% en assurance vie épargne à 12,8 milliards d’euros mais la collecte nette reste positive à 1,1 milliard d’euros. Les encours totaux atteignent 131,6 milliards d’euros, dont 36% en unités de compte. Dans sa branche protection, la prévoyance croît de 4,1% à 1,1 milliard d’euros et l’assurance dommages de 8% à 836 millions d’euros.

Pour 2023, Société Générale Assurances continue à miser sur ses deux piliers. Du côté de la bancassurance intégrée, la filiale compte augmenter le taux d’équipement en protection au sein de la nouvelle banque SG, actuellement de 11%. «Nous avons une marge de progression considérable», reconnaît Philippe Perret. Du côté des partenariats, le groupe devrait annoncer des nouveautés au cours de l’année après avoir raté le partenariat avec l’assurtech Lemonade en assurance habitation, finalement distribuée avec BNP Paribas Cardif