Santander, si loin de l’Espagne

Le numéro un de la banque espagnole met les bouchées doubles sur le continent américain. Santander a ainsi annoncé fin août que sa filiale Santander Holdings USA allait acquérir le solde du capital (20 %) de Santander Consumer USA Holdings pour environ 2,5 milliards de dollars. En mars, la banque avait aussi annoncé l’acquisition de la participation qu’elle ne détenait pas de 8,3 % dans Santander Mexico pour 550 millions d’euros. Selon les analystes, ces acquisitions représentent pour le groupe espagnol un moyen de gérer dynamiquement son portefeuille de filiales. « La stratégie dévoilée en 2019 par Santander faisait déjà état d’un redéploiement du capital dans son activité de crédit à la consommation aux Etats-Unis, mais aussi en Amérique latine où le groupe souhaitait atteindre 30 % d’actifs pondérés des risques sur le moyen terme, rappelle Chiara Romano, analyste chez Scope Ratings. Ils en sont aujourd’hui à 22 %. »

Durant l’été, le leader espagnol a également jeté son dévolu sur Amherst Pierpont Securities, un courtier en valeurs mobilières indépendant pour une contrepartie totale d’environ 600 millions de dollars : « Cette acquisition s’intègre davantage dans une stratégie mondiale destinée à renforcer le positionnement de Santander en banque de financement et d’investissement (BFI) et tout particulièrement dans les produits de taux », poursuit l’analyste de Scope Ratings. Dans un entretien accordé au Financial Times fin juin, Jose Linares, patron de la BFI du prêteur espagnol, n’avait pas caché l’ambition de la banque de devenir un leader en BFI en Europe.

Rationaliser les activités

A la différence de la plupart de ses concurrents dont BBVA, Santander continue ainsi à faire des Etats-Unis, qui représentent 11 % de ses actifs et 26 % de ses profits, l’un de ses principaux moteurs de croissance. Locomotive au premier semestre 2021, avec des bénéfices sous-jacents de 1,29 milliard

d’euros, Santander USA s’apparente pourtant à un puzzle d’activités peu homogènes : à côté d’une activité de crédit à la consommation (Scusa) et d’une banque privée à Miami très lucratives, le marché couvre aussi des opérations de BFI et une banque de détail et commerciale implantée dans le nord-est des Etats-Unis moins proéminentes : « Ce marché a besoin d’être rationalisé, relève un analyste bancaire, mais cela ne signifie pas nécessairement que Santander souhaite y investir davantage. »

De l’autre côté de l’Atlantique, le marché britannique fait aussi figure de moteur et offre à la deuxième banque de la zone euro un élément de diversification au sein du marché européen, à côté de l’Espagne, son pays domestique, mais aussi du Portugal et de la Pologne où Santander possède les deux plus grosses banques de ces deux pays.

Numéro trois dans les prêts immobiliers outre-Manche, Santander UK a ainsi déjoué à la fois les pièges du Brexit et de la pandémie en affichant des profits sous-jacents de 693 millions d’euros au premier semestre, comparé à 71 millions d’euros à la même période une année auparavant, conséquence d’une amélioration des marges, d’une croissance des volumes et de moindres provisions pour pertes. Cette année, Santander anticipe même une croissance à deux chiffres de ses revenus nets d’intérêt sur ce marché.

Digitalisation

Selon le groupe, ces résultats résultent des efforts d’économies engagés au Royaume-Uni. Fin mars, Santander a annoncé la fermeture d’ici à fin août de 111 agences sur le sol britannique, soit 20 % de son réseau et quelque 600 suppressions d’emplois. En Espagne, la banque a scellé avec les syndicats en décembre dernier les conditions du départ de 3.600 salariés. Car, à la différence du continent américain, les pays matures européens continuent à subir des coupes drastiques : Santander avait annoncé au deuxième trimestre 2020 cibler des économies à hauteur de 1 milliard d’euros au cours des deux prochaines années sur ce continent. Le groupe, qui a confirmé récemment être bien placé pour atteindre cet objectif, n’envisage pas à l’heure actuelle « d’efforts de réductions de coûts supplémentaires », selon un porte-parole.

L’autre levier stratégique en Europe repose sur la digitalisation et la simplification des structures : la combinaison de ses opérations Santander Consumer Finance en Europe et Openbank doit ainsi servir à construire une activité 100 % digitale dédiée au crédit à la consommation et améliorer les synergies et les ventes croisées sur ce continent. Santander vient aussi de rationaliser avec Banque PSA Finance leur activité commune.

« Santander bénéficie à la fois d’un fort ancrage en Espagne et au Royaume-Uni, où la pression des taux d’intérêt est généralement plus forte et la restructuration plus difficile, conclut Chiara Romano. La banque bénéficie également de son positionnement en Amérique latine, notamment au Brésil et en Argentine, ainsi qu’au Mexique, où il est encore possible d’augmenter la pénétration du crédit et où les volumes peuvent croître fortement. L’environnement des taux d’intérêt y est également plus favorable. » L’expansion du groupe au cours de ces deux dernières décennies lui permet désormais de jouer sur une stratégie géographique différenciée.