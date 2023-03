Rothschild & Co hybride son capitalisme familial

Rothschild & Co ne quittera pas la cote parisienne sur un millésime 2022 record. La banque d’affaires a publié lundi après clôture un résultat net de 606 millions d’euros au titre de 2022, soit un repli de 21 % d’une année sur l’autre. Si deux de ses trois pôles métiers - banque privée et gestion d’actifs et Merchant Banking - ont vu leur revenu respectif progresser de 19% et 2 % l’an dernier, l’activité de conseil financier, le cœur de la banque d’affaires, s’est effrité de 4%. Un tassement suffisant pour amputer de 12 % le résultat avant impôt de ce pôle décisif, si important pour la performance globale du groupe bancaire.

En dépit de ces comptes solides, Rothschild & Co montre que le compte à rebours est bel est bien enclenché pour son retrait de la cote.

Concordia, le holding de la famille Rothschild, a ainsi confirmé lundi soir son intention de lancer avec des investisseurs alliés d’ici à la mi 2023 une offre publique d’achat simplifiée. Le prix proposé de 48 euros par action s’entend dividendes attachés – dont 1,40 euro à titre ordinaire et 8 euros à titre exceptionnel en cas de lancement effectif de l’offre de rachat. En cas de succès avec plus de 90 % du capital obtenu, la famille Rothschild vise un retrait de la cote.

Sans grande surprise, l’offre de Corcordia dispose du soutien des instances de gouvernance de Rothschild & Co. «Le Conseil de Surveillance a accueilli favorablement le projet d’offre publique d’achat», convient Marc-Olivier Laurent, le président du Conseil de Surveillance de Rothschild & Co dans un communiqué qui estime que « le contrôle majoritaire de Concordia, ainsi que la création d’une société regroupant l’ensemble des ‘partners’ du groupe, apporteront un grand soutien au développement des métiers ». Nommé en tant qu’expert indépendant pour examiner les conditions de l’offre, les premières conclusions du cabinet Finexsi satisfont le comité ad hoc du conseil de surveillance qui « recommande d’accueillir favorablement l’offre proposée. Le projet offrirait une liquidité aux actionnaires minoritaires à des conditions faisant ressortir une prime significative par rapport aux références boursières de Rothschild & Co », souligne Véronique Weill, qui préside ce comité.

Une nouvelle géographie du capital

Concordia - qui avait indiqué vouloir engager plusieurs investisseurs, agissant de concert, dans le projet de retrait de la cote de Rothschild & Co - a levé lundi soir une partie du voile sur l’identité de ses alliés et sur la future géographie du capital de la banque d’affaires.

En cas de succès, le futur tour de table serait composé de Concordia à 55 %, suivi d’un groupe d’investisseurs familiaux français et européens détenant un total d’environ 35 % du capital. Six d’entre eux détiendraient des blocs de l’ordre de 5 %, sans possibilité de sortie avant huit ans, ni garantie de liquidité secondaire à ce terme.

La famille Maurel et Edouard de Rothschild, déjà présent dans le concert actuel, disposeraient respectivement 5,5 % et 5,3 % du capital de Rothschild & Co, tandis que les familles Dassault – à travers « Groupe Industriel Marcel Dassault » - et Giuliani, elles aussi déjà présentes - se reluraient pour passer d’environ 2 % du capital actuel à 5 %. L’italien mais résident suisse Giammaria Giuliani qui interviendrait via différents véhicules d’investissement est un investisseur connu dans le secteur pharmaceutique. Il est notamment actionnaire de Royalty Pharma, un des spécialistes du mode de rémunération des « royalties » dans le secteur de la santé.

Enfin, la famille Peugeot – via Peugeot Invest – ainsi que les familles Wertheimer et Heilbronn – via leur family office Mousse Capital - feront leur entrée au capital.

Les « partners » à 10 %

La composition du dernier bloc de 5 % n’est pas précisée. Elle comprendrait des « investisseurs familiaux de long terme », présents avec des tickets de taille plus réduite, notamment des membres de la famille Rothschild anglaise (dont Hannah Rothschild). Le nom de la famille Dentressangle est également évoqué. Enfin, les banquiers-associés de Rothschild & Co, regroupés dans une nouvelle entité baptisée « Rothschild & Co Partners », pourraient se partager jusqu’à 10% du capital.

Depuis une semaine, le cours de l’action de la banque d’affaires s’est collé à proximité des 48 euros retenu pour l’offre.