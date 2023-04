PRÉVOYANCE - Les arrêts de travail, un déséquilibre collectif

Le risque de prévoyance est à surveiller de près cette année. Concept très français qui relève au fond de la santé, il couvre le décès, l’invalidité ou l’incapacité. Avec des garanties qui peuvent être souscrites à titre individuel (lire l’encadré) mais qui bénéficient surtout aux salariés. Ainsi, la France a passé le cap symbolique des 100.000 morts du Covid-19 mais « la surmortalité liée à la pandémie, en France et en Europe, concerne essentiellement les populations les plus âgées : la prévoyance en entreprise est peu concernée », pointe Benjamin Serra, senior vice president insurance Emea financial institutions group de Moody’s France.

Le risque réside dans l’absentéisme des salariés – « directement lié à la maladie ou aux arrêts accordés durant les confinements pour garder les enfants », cite Laurent Boulangeat, président adjoint d’Agéa, la fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance, ou « aux risques psycho-sociaux et de nouveaux troubles musculo-squelettiques liés au télétravail », complète Benjamin Serra. S’« il est encore difficile d’évaluer l’ampleur des arrêts liés au contexte sanitaire et au moral des Français, il faut aussi se poser la question de l’impact sur eux du retour à la normale, anticipe Laurent Boulangeat, lorsque les entreprises leur demanderont de revenir dans leurs locaux. »

Afin de maintenir des revenus à la personne ou à sa famille, le système est encadré. « L’arrêt de travail est couvert à trois niveaux. Le premier est celui de la Sécurité sociale, avec une carence de trois jours. Le deuxième relève des obligations légales et conventionnelles des entreprises : outre la garantie décès obligatoire pour les cadres depuis 1947, la loi dite de ‘mensualisation’ se déclenche sous certaines conditions et pendant 90 jours. Ensuite, la majorité des contrats de prévoyance collective prévoit un délai de carence de 30 jours », détaille Laurent Boulangeat, également président de l’Ancia (qui regroupe l’Agéa, Planète CSCA pour les courtiers et l’Association nationale des conseils financiers). Pour les deux niveaux complémentaires, 88 % des entreprises proposent au moins une garantie de prévoyance, indique le dernier baromètre de la prévoyance, publié par le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) et le Credoc. Et plus de la moitié l’ont fait parce que ces garanties sont obligatoires dans le cadre d’un accord professionnel ou d’une convention collective (à 65 % pour les indemnités journalières). Sous l’effet du nombre croissant de cadres et d’une inquiétude globale (vieillissement, dépendance, etc.), les entreprises prennent davantage de garanties de prévoyance mais l’absentéisme entraîne des conséquences financières, économiques et sociales. Or « l’augmentation du nombre et de la durée des arrêts de travail est antérieure à la pandémie », insiste Laurent Boulangeat. Depuis trois ou quatre ans, celle-ci s’élevait en effet à 5 % de moyenne annuelle et a atteint 9 % en 2020. « La problématique touche le compte de résultats des assureurs mais aussi et surtout les entreprises », rappelle Benjamin Serra. Le phénomène est « délicat à gérer. En 2021, le niveau sera élevé même s’il est difficile de cerner l’impact du Covid dans la dégradation du risque prévoyance », ajoute-t-il.

Ainsi, le Covid-19 aggrave la situation – et laisse des inconnues – mais le déséquilibre technique de la prévoyance collective (primes perçues sur prestations versées) préexistait. Covéa, qui entend se développer en santé-prévoyance collective, l’a admis lors de la présentation de ses résultats 2020 : « Ce sont des segments sur lesquels la rentabilité est plus que complexe, pour des raisons conjoncturelles et plus globalement ».

L’autre problème de fond réside dans les taux directeurs. « L’assureur doit évaluer la durée, l’éventuelle invalidité, voire la probabilité de décès : les provisions nécessaires sont bien plus importantes que le coût de l’arrêt lui-même. Pour un même sinistre, elles sont sans commune mesure avec celles d’il y a cinq ans », explique Laurent Boulangeat. Et pour cause ! « Les arrêts de travail constituent des risques longs, qu’il convient d’actualiser pour le calcul des provisions, rappelle Benjamin Serra. Le contexte de taux a un impact mécanique. On le voit depuis 2019. Toutefois, l’actualisation des flux futurs étant indexée sur une moyenne glissante des taux d’emprunts d’Etat et avec un plancher, la dégradation prend fin. Les taux bas auront en revanche toujours un effet négatif sur les résultats. »

Les grands remèdes

« Une augmentation de la sinistralité entraine deux réponses : une hausse des tarifs, mais aussi un meilleur accompagnement en amont, avec des actions de prévention », rappelle l’analyste de Moody’s France. Les mutuelles, peu présentes sur la prévoyance collective, mettent en avant la proximité avec les professionnels et petites entreprises (Matmut) et le service (Macif). Groupes de protection sociale, grands assureurs et courtiers ont des processus plus industrialisés afin de favoriser le bien-être au travail, tout en cherchant à développer une culture de prévention. Parmi les entreprises, 72 % estiment qu’il est important de promouvoir des actions en santé et prévoyance : 5 points de plus en 2019 qu’en 2017, indique le CTIP. « L’absentéisme a de nombreux et d’importants impacts en termes d’organisation, de climat social, de coûts, etc. Afin d’y remédier, il est indispensable d’agir avant tout sur les causes dont les facteurs peuvent être multiples », déclare Isabelle Hébert, membre du comité de direction d’AG2R-La Mondiale, dans un communiqué du 13 avril annonçant le service « Démarche présence ». Maintien ou retour à l’emploi : l’objectif est partagé par tous les acteurs de la prévoyance collective. Car, remarque un expert des ressources humaines, un salarié absent depuis six mois sort des radars.

Augmenter les cotisations est plus délicat. « Dans ce métier, la concurrence est forte depuis plusieurs années », rappelle Benjamin Serra qui égrène les facteurs avec lesquels tous doivent maintenant composer : les reports de cotisations accordés en 2020 – « mais il s’agit bien de différés, avec peu d’impayés à ce jour », souligne l’analyste ; la faible croissance économique qui pèse sur les entreprises clientes ; la pression des pouvoirs publics qui « empêchent d’augmenter les tarifs », mais aussi un « rattrapage des frais médicaux et hospitaliers reportés l’an dernier ». Pour Laurent Boulangeat, « s’il y a eu une dérive des dépenses en assurance-santé, les tarifs en prévoyance sont restés stables jusqu’à présent ». Ce n’est plus le cas. Des augmentations ont été appliquées au 1er janvier 2021 – 5 % en moyenne, mais jusqu’à 10 %, voire 20 %. D’autres sont à prévoir en 2022. « La politique tarifaire diffère entre les acteurs, d’une année sur l’autre, et souvent au cas par cas au sein d’un même portefeuille de clients », précise Benjamin Serra. Les assureurs sont confrontés à un dilemme : « S’attendant à une dégradation de la sinistralité, il serait logique qu’ils augmentent leurs tarifs. Mais la situation financière peut ne pas permettre à leurs clients d’y faire face, sans parler de potentielles faillites », relève-t-il. Le président adjoint d’Agéa partage cette crainte : « Les entreprises ont des obligations envers leurs salariés, mais pas de se couvrir elles-mêmes. Et celles qui ont des contrats peuvent avoir des difficultés à absorber des augmentations. De plus, on peut s’inquiéter de risques d’impayés lorsque les aides d’Etat prendront fin. »

Institutions de prévoyance, bancassureurs, assureurs, mutuelles : si beaucoup y voyaient un eldorado, la prévoyance est devenue un risque plus complexe encore avec la pandémie. L’impact de celle-ci « varie selon les acteurs et leur positionnement », explique Benjamin Serra. Il ne reste guère qu’un levier à la main des professionnels : « La recherche d’efficacité opérationnelle, pointe-t-il. Outre la rentabilité technique pure, les coûts d’acquisition et les frais de gestion ont aussi un poids important dans les comptes de résultat. » Quoi qu’il en soit, « la pandémie a des effets négatifs sur le secteur dans son ensemble et ses ratios combinés, notamment en raison des pertes d’exploitation, mais pas au point de rogner le capital ».

DE LA PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE À LA PROBLÉMATIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE

Maintenir des revenus pour soi et sa famille en cas d’accident dans la vie courante ou de maladie est un sujet de protection individuelle. Cela concerne des actifs non salariés, mais en fait bien des particuliers. « Les grandes compagnies d’assurances et les bancassureurs se sont diversifiés dans ces domaines, rappelle Benjamin Serra, senior vice president chez Moody’s France. L’assurance emprunteur, la garantie accidents de la vie (GAV), comme la prévoyance obsèques, restent très rentables. » Si seule la couverture du décès est obligatoire pour un emprunteur, « les garanties d’arrêt de travail et d’invalidité sont imposées par la majorité des banques, pointe Laurent Boulangeat, président adjoint d’Agéa. Toutefois, elles sont agrémentées de franchises de 90 jours. Sauf hospitalisation, les personnes atteintes du Covid n’en bénéficient pas. Quant aux plus âgées, les plus vulnérables, elles n’ont généralement pas de crédit ». L’équilibre technique dans la prévoyance individuelle ne se dégrade pas. Quant à la souffrance psychique qui va croissant avec la pandémie, toutes les familles d’assureurs ont décidé de la prendre en charge. Alors que les consultations de psychologues ne sont pas couvertes par l’assurance-maladie, leur démarche est cadrée : sur prescription médicale, jusqu’au 31 décembre, au premier euro et dans la limite de 4 séances à 60 euros par consultation. En outre, elle s’inscrit dans le cadre des complémentaires santé, non de la prévoyance. La détresse morale des Français est telle qu’elle pourrait en effet engendrer une problématique de santé publique.