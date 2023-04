Pour les assureurs, le grand chamboule-tout comptable d’IFRS 17

Pour le meilleur ou pour le pire, c’est une petite révolution dans le monde de l’assurance qui débute. La présentation des prochains résultats trimestriels des assureurs cotés s’établira sous la nouvelle norme comptable IFRS 17. Les assureurs cotés (ou émetteurs de dettes) ont commencé le travail en 2022 pour présenter cette année leurs résultats avec une année de référence.

La nouvelle norme comptable change tout, ou presque. Du moins en termes de passif. IFRS 17 introduit une évaluation des passifs en valeur de marché. Elle répond à IFRS 9 (obligatoire, sans exceptions, depuis le 1er janvier 2023) pour la valorisation en mark-to-market des actifs financiers.

L’objectif du régulateur est louable. Il s’agit d’obtenir plus de transparence, de traçabilité et de comparabilité entre assureurs internationaux. «On passe d’une comptabilité traditionnelle où le résultat découlait de la marge, des coûts et des impôts à une comptabilité ‘forward-looking’ où l’on cherche à valoriser les passifs, en valeur de marché d’aujourd’hui. L’exercice est particulièrement compliqué, surtout en assurance-vie et épargne, où l’on doit modéliser sur les cinquante prochaines années les effets de multiples scénarios économiques et financiers sur les engagements vis-à-vis des assurés, et en restituer une partie dans le résultat actuel», explique Clément Michaud, directeur financier de Crédit Agricole Assurances, fortement orienté vers l’épargne-retraite.

L’évaluation des passifs devrait être plus aisée pour les assureurs dommages. Les mouvements de marché ont moins d’effets sur les valorisations des contrats et les assureurs bénéficient de méthodes simplifiées pour leurs calculs.

A lire aussi:

Hypothèses techniques et macro

«Nous entrons dans une nouvelle ère de communication financiarisée. Les conséquences à long terme des décisions prises au cours d’un exercice sont désormais mieux prises en compte dans les résultats annuels, mais la mesure des conséquences, sur une plus longue période, se fonde sur des hypothèses techniques et macro-économiques qui peuvent s’éloigner de la réalité constatée et varier dans le temps. Ces écarts et variations introduisent, par conséquent, une grande volatilité dans les résultats», prévient Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances, dont l’activité est également centrée sur l’assurance-vie et la retraite.

Pour amortir les effets de volatilité au passif, IFRS 17 introduit la CSM (contractual service margin ou marges pour les services contractuels) qui représente la réserve de profits futurs, calculée via des modèles de projections sur un horizon 50 ans. La CSM est estimée pour les contrats profitables, ceux dont l’assureur s’attend à dégager des profits sur l’ensemble de la durée de vie du contrat.

A l’inverse, la composante de pertes est calculée pour les contrats onéreux, ceux pour lesquels on anticipe une perte sur la durée de vie. «En épargne-retraite, les impacts de marché seront amortis par la CSM et affecteront moins les résultats. En revanche, en dommages, pour la prévoyance ou pour les fonds propres, les effets de marché auront un impact direct important sur les résultats», précise Régis Vergez, directeur comptable chez CNP assurances.

Une gestion ALM en mouvement

Pour la gestion actif-passif, IFRS 17 et IFRS 9 demandent aux assureurs de bien maîtriser l’adossement de leur actif au passif, pour ne pas subir d’importants écarts de variation. L’allocation d’actifs pourrait aussi évoluer.

«En épargne, les variations de marché sont plutôt bien absorbées par la CSM et affectent peu les résultats. Le portefeuille d’actifs évolue peu. Mais pour le dommage, la prévoyance, et les fonds propres, où nous ne bénéficions pas de l’absorption par la CSM, nous avons ‘dérisqué' le portefeuille d’actifs pour réduire la volatilité. Naturellement, les assureurs peuvent se tourner vers le non-coté, pour chercher des actifs risqués, présentant de bons rendements et peu de volatilité comptable. On peut craindre que beaucoup d’assureurs prennent le même chemin en même temps », déclare Clément Michaud chez Crédit Agricole Assurances.

Pour les assureurs, IFRS 17 représente un énorme travail de mise en conformité pour mettre en place des modélisations de marché complexes. «Nous n’avions pas l’obligation de nous soumettre à cette norme, en étant non coté. Nous considérons que cela n’apporte pas beaucoup d’informations supplémentaires pertinentes pour les investisseurs, et cela est très coûteux à mettre en œuvre. Nous préférons continuer à publier les résultats en French GAAP», déclare Bruno Angles, directeur général d’AG2R La Mondiale.

En outre, les prochaines présentations de résultats risquent de ne pas atteindre l’objectif de comparabilité voulue par le régulateur. «IFRS 17 détermine des principes généraux. Chaque acteur utilise son modèle et applique ses interprétations. Les écarts pourraient être importants entre assureurs et pays. La norme crée beaucoup de complexité pour un coût très élevé», estime Clément Michaud chez Crédit Agricole Assurances. Verdict des investisseurs dans quelques semaines.