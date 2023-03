Nouveau départ

Vous tenez entre les mains le 840e et dernier numéro de L’Agefi Hebdo. L’auteur de ces lignes faisait partie déjà de l’aventure lors de la première édition de votre magazine, le 2 septembre 2005. L’Agefi engageait alors la complète refonte de son offre, avec un site internet, l’abandon du papier pour son quotidien historique au profit d’une version électronique, doublée d’un magazine hebdomadaire dédié à l’analyse et à l’approfondissement – une révolution pour l’époque. C’est à un saut quantique d’une égale importance que nous vous convions aujourd’hui. Si l’enveloppe charnelle de L’Agefi Hebdo disparaît, son esprit demeure. D’ici à début mars, vous retrouverez son contenu sous format web, au sein d’une offre quotidienne enrichie. Notre site agefi.fr dédié à nos abonnés fera pour l’occasion peau neuve, avec un accès simplifié, une mise à jour en continu et de nouvelles rubriques. Un rendez-vous de fin d’après-midi, le Décryptage, vous permettra de prendre du recul sur l’actualité marquante du jour. Et chaque vendredi, la rédaction vous proposera un dossier fouillé, le Grand Angle, équivalent à celui que vous retrouviez au milieu de ce journal, mais avec la diversité de formats que permet internet. Pourquoi ce basculement ? Pour nous approcher au mieux de vos modes de lecture. En dix-sept ans, le rythme de consommation s’est accéléré au profit des réseaux sociaux et des sites web. Le Covid et le développement du télétravail ont amplifié la tendance. Ce déluge d’informations en temps réel rend d’autant plus précieuse la capacité d’accéder à des articles à valeur ajoutée sans attendre une semaine. Mais nous savons aussi que beaucoup d’entre vous apprécient toujours de prendre du recul en feuilletant leur magazine. Ce besoin de temps long, ce plaisir de lecture, auront leur support : L’Agefi alpha. Ce nouveau mensuel consacré à l’écosystème de l’investissement et de la gestion d’actifs vous proposera de grands entretiens, des enquêtes exclusives ou encore des focus sur les marchés internationaux. Le premier numéro sortira des presses le 28 février, et viendra étoffer nos offres dédiées à l’asset management et aux investisseurs institutionnels. Ce n’est pas tout. Nous lancerons aussi, début mars, des offres innovantes sur deux nouvelles expertises, L’Agefi Private Equity et L’Agefi Cash&Risk. La première traitera du capital-investissement et du non-coté, la seconde du cash management et des risques, deux thématiques dont L’Agefi Hebdo s’est fait depuis longtemps le champion. Elles prendront elles aussi la forme d’un flux électronique quotidien, complétées par un magazine semestriel. Tout change, donc. Mais pour que rien ne change, et que le groupe Agefi, au cœur d’une place financière régénérée, reste votre service d’information professionnel de référence. Digne de la confiance que la communauté économique lui témoigne depuis 112 ans.