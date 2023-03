Munich Re fait mieux que prévu en 2022 mais déçoit sur ses renouvellements

Munich Re a dépassé ses objectifs en 2022. Le groupe de réassurance allemand a dévoilé jeudi un bénéfice net en hausse de 16% sur un an à 3,4 milliards d’euros, supérieur à son objectif de 3,3 milliards d’euros. Le réassureur avait pourtant prévenu à la fin du troisième trimestre qu’il serait «beaucoup plus difficile à atteindre compte tenu de la sinistralité et de l’environnement économique». «Munich Re a bien résisté aux crises de 2022 et continue de croître de manière rentable», se réjouit Joachim Wenning, président de Munich Re. Le groupe, qui propose un dividende de 11,60 euros par action au titre de l’année 2022 contre 11 euros en 2021, a aussi annoncé le lancement d’un programme de rachat d’actions d’un maximum de un milliard d’euros. Son ratio de solvabilité 2 ressort à 260%.

Au cours de l’année 2022, les primes brutes émises ont augmenté de 13% à 67 milliards d’euros et le résultat opérationnel a très légèrement progressé à 3,58 milliards d’euros. La contribution de la réassurance dommages au résultat net a baissé à 1,8 milliard d’euros en 2022 contre 2 milliards d’euros en 2021. La charge des sinistres majeurs dus aux catastrophes naturelles s'élève à 2,4 milliards d’euros, contre 3,1 milliards d’euros en 2021. Les pertes majeures causées par les hommes ont augmenté de 1,1 milliard à 1,7 milliard d’euros notamment en raison d’une provision de 475 millions d’euros liée à la guerre en Ukraine. Le ratio combiné de la branche s’améliore finalement de plus de trois points à 96,2%.

Résultat net de 4 milliards en 2023

Munich Re s’est notamment appuyé sur l’activité de réassurance vie et santé et son activité d’assurance directe, Ergo, pour atteindre ses objectifs. Le premier segment généré un bénéfice net plus que doublé à 737 millions d’euros et le second a dégagé un gain de 826 millions d’euros, contre 605 millions d’euros en 2021.

Après une année 2022 performante, Munich Re n’entend pas s’arrêter là. Le réassureur confirme son objectif de résultat net de 4 milliards d’euros en 2023, dont 3,3 milliards d’euros au total pour ses activités de réassurance (2,59 milliards d’euros en 2022) et 700 millions d’euros pour Ergo. Dans sa branche de réassurance dommages, Munich Re s’attend à une baisse à 89% du ratio combiné «principalement en raison du mode de reporting conforme à la norme IFRS 17». Les renouvellements de janvier ont toutefois déçu avec une augmentation du volume d’affaires souscrites à 15,3 milliards d’euros (+1,3%) inférieure aux attentes et une hausse des prix ajustée au risque de 2,3%.