Meilleurtaux entame son développement hors de France

Meilleurtaux continue de grandir. Le groupe de courtage en services financiers, qui s’est ouvert à de nombreux métiers ces dernières années, entame désormais sa diversification géographique avec l’acquisition de la société belge MiD Finance.

Présente en Wallonie, à Bruxelles et au Luxembourg, MiD Finance, fondée en 2007 et spécialisée dans le crédit à la consommation, le crédit immobilier et les assurances liées, a réalisé un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2022, en hausse de 33% sur un an. Dotée de sept agences, elle emploie une quarantaine de collaborateurs et réalise environ la moitié de son activité dans le crédit à la consommation.

L’opération, financée sur les fonds propres de Meilleurtaux, avoisine les 70 millions d’euros, confie une source proche. Elle porte sur les 75% du capital aux mains du fonds de private equity belge Profinpar, entré au capital en 2018, et sur les 25% toujours détenus par le fondateur Michel David.

«MiD Finance, à l’image de ce que peut faire Meilleurtaux, est présent sur différentes verticales et exploite les synergies entre ses différentes activités. La stratégie phygitale, que nous avons optimisée en France, correspond aussi à notre vision», explique Guillaume Autier, président exécutif de Meilleurtaux. L’objectif sera de continuer à développer la société belge en regardant vers les Flandres et le nord de l’Europe en maintenant Michel David aux commandes au moins un an. Une réflexion autour de la marque de la société a été engagée alors qu’une optimisation des parcours digitaux et des données est déjà prévue.



D’autres opportunités

Cette acquisition marque la première opération en dehors de l’Hexagone du groupe fondé en 1999. «Nous avons choisi de miser sur de la croissance externe pour démarrer sur une géographie européenne afin d’aller plus vite. Nous avons toujours été très attentifs à ce qui se passait dans les géographies adjacentes à la France car le socle réglementaire européen est, de notre point de vue, le contexte idéal pour croître. Nous n’excluons pas que d’autres opportunités puissent apparaître en Allemagne ou en Espagne par exemple», explique à L’Agefi Guillaume Autier.

Meilleurtaux, qui ne détaille pas le niveau de son activité, revendique en revanche une croissance de 15% en 2022 et de 20% en moyenne ces dernières années. Le groupe, qui compte 2.500 collaborateurs dont la moitié dans le réseau d’agences, est connu du grand public pour son métier d’origine de comparaison de crédits immobiliers. Son acquisition par le fonds américain Silver Lake auprès de Goldman Sachs en 2020 n’a pas remis en question sa stratégie de diversification, à l’image de l’ouverture récente aux métiers de l’épargne. Il a déjà intégré une dizaine de sociétés dans le cadre de fusions-acquisitions et ne devrait pas s’arrêter là : «Nous restons aussi attentifs aux opportunités sur le marché français», prévient Guillaume Autier.