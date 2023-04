Maif versera 8,2 millions d’euros de «dividende écologique» au titre de 2022

Le premier «dividende écologique» de Maif, sixième assureur automobile et premier assureur du secteur associatif en France, souffre de la baisse des résultats du groupe. Les élus de la mutuelle devraient voter en faveur d’une affectation de 8,2 millions d’euros au dispositif, constitué de 10% de ses bénéfices annuels, au titre de l’année 2022. Cette somme est destinée à des «projets de solidarité climatique et de régénération de la biodiversité». «Nous avons conscience que la Maif ne réglera pas seule le problème climatique, mais il est important montrer que les entreprises peuvent agir» explique Nicolas Boudinet, directeur général délégué chez Maif.

Une première partie de cette somme sera affectée à des associations qui œuvrent en faveur de la biodiversité sur des enjeux plutôt locaux. Alors que plus de 300 associations ont sollicité le groupe en deux mois, les élus devraient valider une petite trentaine d’associations qui pourraient avoir accès au «dividende écologique». L’autre partie de ce dividende sera allouée au soutien individuel de certains sociétaires de Maif qui se trouvent dans des situations compliquées en raison de la sinistralité climatique et pour lesquels le cadre contractuel ne permet pas d’aller plus loin.

Augmentation de capital de 140 millions

Appliqué en 2021, ce dividende écologique aurait été presque deux fois supérieur. Mais Maif a vu son bénéfice net fondre de 47% en un an pour atteindre 82,4 millions d’euros à fin 2022. Cette diminution s’explique en grande partie par les difficultés rencontrée par Smacl Assurances SA, la société d’assurance commune entre Maif et Smacl Assurances opérationnelle depuis le 1er janvier 2022. «Si nous n’avions pas eu l’intégration de la Smacl, notre résultat groupe aurait été supérieur à celui de l’an passé», affirme Nicolas Boudinet.

Maif a effectué une augmentation de capital de 140 millions d’euros dans la nouvelle filiale motivée, à environ 40%, par les sinistres climatiques et des éléments conjoncturels et pour le reste par la mise à niveau des provisions techniques. «Nous pensons avoir donné à la Smacl les moyens pour gérer sa situation par un provisionnement plus sécurisé. L’idée est de retrouver, d’ici deux ou trois années, la rentabilité», estime le directeur général délégué du groupe.

Sinistralité climatique

La sinistralité climatique a pesé sur le groupe dans son ensemble. Son coût atteint 1 milliard d’euros - dont 792 millions d’euros pour Maif à elle-seule -, pour 441 millions d’euros cédées en réassurance et 351 millions d’euros en conservation. Dans le détail, la sécheresse a provoqué la moitié des sinistres et la grêle atteint le montant des huit dernières années cumulées. En dommages, le ratio combiné se dégrade en conséquence de 1 point, à 100,4%.

«On espère que cette année, extrêmement dur, soit complétement atypique », indique Nicolas Boudinet. Le groupe avait enregistré une charge de 208 millions d’euros en 2021, pour 26 millions d’euros cédés, et une moyenne sur les vingt dernières années, à l’exception de 2022, de 242 millions d’euros.



Résultats stables pour Maif et Maif Vie

Maif et Maif Vie, la filiale de la Maif spécialisée dans l’assurance vie, ont toutefois réussi à conserver des résultats quasiment stables sur un an, de 99 millions d’euros et 51 millions d’euros respectivement. Le chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe ressort en hausse de 13,4% à 4,5 milliards d’euros après avoir accueilli près de 250.000 nouveaux assurés en 2022 pour un total de 4,2 millions de sociétaires et adhérents. «Nous signons une deuxième année consécutive de record de croissance du nombre de sociétaires. Nous nous sommes, en conséquence, organisés sur le plan opérationnel pour améliorer notre capacité à traiter ces flux rendus possibles par notre forte attractivité», relate Nicolas Boudinet.

Le ratio de solvabilité 2 perd 15 points à 179%. Le ratio de la société tête de groupe, Maif, reste lui stable à plus de 220%. Les fonds propres en norme solvabilité 2 du groupe ressortent à 4,7 milliards d’euros à fin 2022. Engagée dans un nouveau plan stratégique à horizon 2026, qui place la diversification et l’innovation au centre de son développement, la mutuelle n’en oublie pas ses objectifs financiers. Après un ratio frais généraux sur cotisations de 29,7% en 2021, il affiche un ratio de 29,5% en 2022, son niveau le plus bas depuis 10 ans.

Pas de quoi relâcher la pression pour autant. «L’année 2022, qui cumule des sujets climatiques, d’inflation et taux, marque le début d’une période dans laquelle la solidité de nos maisons va être mise à l’épreuve», prévient Nicolas Boudinet.

