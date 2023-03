M&A : l’intérêt pour le courtage d’assurance ne faiblit pas

L’année 2022 s’annonce comme historiquement dynamique en termes de fusions-acquisitions (M&A) pour le secteur de l’assurance en France. Selon le dernier baromètre de FTI Consulting, 23 transactions ont été annoncées depuis le début de l’année 2022, soit plus que les 17 de 2021 et les 18 de 2020 sur la même période; dont neuf au troisième trimestre, contre trois et cinq les deux années précédentes. Cette croissance est uniquement portée par les intermédiaires d’assurance sur le trimestre écoulé, aucune transaction concernant un porteur de risque n’ayant été annoncée.

Les transactions les plus marquantes ont été annoncées par Howden France. Quelques mois après avoir confirmé son implantation dans l’Hexagone, la branche française du courtier britannique a dévoilé l’acquisition du courtier expert en risques financiers CRF Conseils, et de l’entreprise familiale Théorème, 20e courtier français avec un chiffre d’affaires de 14,7 millions d’euros en 2021. Le spécialiste en assurances immobilières Odealim, qui a lui-même été valorisé près de 950 millions d’euros en confiant une place de co-contrôle à Ardian en juin, a aussi annoncé deux acquisitions sur le trimestre : le courtier de proximité nantais JBL Courtage et l’assurtech Digital Insure.

Des dossiers en vue pour 2023

Le dynamise français est partagé au niveau européen. Sur les neuf premiers mois de l’année, 292 opérations ont été annoncées, contre respectivement 280 et 190 opérations en 2021 et 2020 sur la même période. « Le financement par la dette devenant plus onéreux, les valorisations et le nombre de transactions pourraient diminuer au cours des prochains trimestres », prévient toutefois André Frazao, associé chez FTI Consulting.

D’autres opérations concernant des intermédiaires d’assurance sont déjà en vue à plus ou moins long terme en France. Le huitième courtier généraliste français Vilavi (ex-Assu 2000), qui a réalisé 156 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, a officialisé un processus de cession qui devrait aboutir fin 2023. Les dossiers Finaxy (82 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021), dans le giron d’Ardian Expansion, et Eurodommages, dans le portefeuille de Qualium Investissement, pourraient être rouverts, a appris L’Agefi. Eurazeo aurait aussi remis en vente le groupe Premium présent dans le courtage, la gestion d’actifs et le conseil en gestion de patrimoine, a rapporté l’Informé.