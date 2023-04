Limagrain veut récolter les fruits de l’auto-assurance

Limagrain ne veut plus seulement sélectionner les meilleures semences mais aussi les meilleures conditions d’assurance. La coopérative agricole, qui compte 1.300 agriculteurs adhérents, se prépare à se lancer dans l’auto-assurance, selon des informations concordantes recueillies par L’Agefi. Interrogé, Limagrain n’a pas souhaité apporter de commentaire. Le groupe a bien déposé un dossier d’agrément auprès du superviseur financier (ACPR) pour créer une captive de réassurance, est en mesure de confirmer L’Agefi.

Ce type de structure permet à un groupe d’obtenir des contrats d’assurance auprès d’assureurs privés à de meilleures conditions en se réassurant lui-même sur une partie des risques.

Le quatrième semencier mondial, qui est accompagné par le courtier Marsh France, a déjà créé une filiale pour porter cette activité de réassurance.

Baptisée Sorealim, la société en question, dont le siège social est fixé à Saint-Beauzire dans le Puy-de-Dôme, a notamment pour objet social «la réalisation d’opérations de réassurance ou de rétrocessions de toutes natures, en toutes branches et en tous pays» pour les sociétés du groupe. D’un capital de 2,6 millions d’euros, Sorealim est détenu par la holding de Limagrain et la société coopérative agricole Limagrain.

Jacquet et Broassard

Sébastien Vidal, président de Limagrain, a été nommé président de Sorealim alors que Anthony Carvalho, directeur financier de Limagrain, et Charlotte Dereau, responsable du contrôle interne financier de Limagrain, sont nommés respectivement directeur général et directrice générale déléguée de Sorealim. Outre Sebastien Vidal, Alexandre Raguet, directeur général adjoint de Limagrain, Franck Berge, directeur général délégué de Vilmorin & Cie, et Sebastien Chauffaut, directeur général de Limagrain, sont administrateurs de Sorealim.

Limagrain, qui a réalisé plus de 2,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur son exercice 2021-2022 pour 82 millions d’euros de résultat net, est notamment présent dans les semences de grandes cultures, les semences potagères et les produits de jardin, via Vilmorin & Cie, ainsi que les produits agroalimentaires à travers Limagrain Ingredients (farines et semoules…) et la boulangerie-pâtisserie avec Jacquet et Brossard.

Développement

Selon nos informations, Limagrain entend utiliser sa captive de réassurance pour intervenir sur ses lignes responsabilité civile et cyber dans un contexte de durcissement du marché de l’assurance des entreprises.

De plus en plus de structures, à l’image de Fnac-Darty, la Ligue de football professionnel ou Lactalis, se tournent vers le dispositif alors que l’exécutif a révisé son cadre fiscal dans la loi de finances pour 2023.

Sorealim devrait permettre à Limagrain de ne plus être autant dépendant des conditions de placement de l’assurance qui peuvent varier grandement d’une année sur l’autre. Surtout, la structure aurait vocation à accompagner le développement du groupe aux plus de 9.000 salariés dans le monde qui effectue 23% de ses activités en dehors d’Europe.

